Chuck Norris, le frasi più famose dell'attore

Attore ed esperto di arti marziali, Chuck Norris è una specie di icona.

Negli ultimi anni è diventato un fenomeno del web grazie ai “Chuck Norris Fact”: sui social e via mail vengono continuamente diffuse notizie esilaranti e del tutto inventate su di lui, a scopo goliardico. Sono frasi che riguardano prevalentemente la forza, la mascolinità, le arti marziali. Tutto appositamente esagerato, per divertire e per strappare un sorriso.

Nella vita, in realtà, Chuck Norris è estremamente serio. E profondamente religioso. A dimostrarlo sono le sue frasi più famose.

A proposito delle frasi divertenti che girano su di lui

«Ne ho viste alcune. Alcune sono divertenti. Altre sono un po' eccessive. Poiché mi interesso più del Selvaggio West che del selvaggio mondo di Internet, non so bene cosa pensarne. Mi sorprende abbastanza. So che i ragazzi sono ragazzi, e non mi offendo né prendo la cosa troppo seriamente. Chissà, forse queste frasi inventate invoglieranno i giovani a informarsi sui fatti reali nel mio recente libro autobiografico, "Against All Odds". O potrebbero addirittura essere così interessati da voler dare un'occhiata al mio romanzo ambientato nel vecchio West, "The Justice Riders", pubblicato questo mese. Sono molto orgoglioso di questi sforzi letterari», ha dichiarato a proposito dei “Chuck Norris facts”.

«La vita che possiamo vedere su questo pianeta non è niente altro che un elenco di creature cui Dio ha permesso di vivere. Non siamo creazioni della casualità. Non siamo incidenti di percorso. C'è un Dio, un Creatore, che ha fatto te e me. Noi siamo fatti a Sua immagine e somiglianza, il che ci divide dalle altre creature. Peraltro, senza di lui, io non ho alcun potere. Ma grazie a Lui, dice la Bibbia, io posso fare ogni cosa - e anche voi potete» ha dichiarato, a proposito del fact “Non esiste la teoria dell’evoluzione. Solo un elenco di creature cui Chuck Norris ha permesso di vivere”.

A proposito della religione

«La vita è molto fragile e non si sa quanto possa durare. Secondo me è importante far pace con Dio, finché se ne ha la possibilità»: è solo, questa, una tra le tante frasi che descrivono il rapporto tra Chuck Norris e la religione.

«C'era un uomo le cui lacrime potevano curare il cancro ed ogni altra malattia, compresa la causa ultima di tutte le malattie - il peccato. Il suo sangue l'ha fatto. Si chiamava Gesù, non Chuck Norris. Se la tua anima ha bisogno di cure, la medicina giusta non sono le lacrime di Chuck Norris, è il sangue di Cristo» ha invece detto a proposito del fact “Le lacrime di Chuck Norris possono curare il cancro. Peccato che Chuck Norris non pianga mai”.

A proposito di Bruce Lee

«Gli uomini sono come l'acciaio. Quando perdono la loro tempra, perdono valore» ha detto Chuck Norris. Che, famoso, lo è diventato soprattutto per i suoi combattimenti con Bruce Lee.

Ed è, Bruce Lee, uno dei temi più forti delle sue frasi. «Bruce si tolse la maglietta e io rimasi di nuovo senza parole, come succedeva ogni volta che vedevo il suo fisico: aveva muscoli su muscoli», ha detto a proposito.

E ancora: «Nessun altro essere umano si era mai allenato come Bruce, in modo fanatico. Lo viveva e lo respirava dal momento in cui si svegliava alle sei di mattina fino a quando andava a dormire la notte. Si allenava o pensava all'allenamento. La sua mente era sempre attiva, mai a riposo. Pensava sempre a dei modi di migliorarsi e quali nuove invenzioni fossero possibili. La sua mente era costantemente attiva».