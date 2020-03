Sky Cinema e Sky Arte: omaggio a Max Von Sydow

Per ricordare la figura del grande attore Max Von Sydow, Sky Cinema Drama manda in onda il film che lo vede come protagonista principale dal titolo La più grande storia mai raccontata , L’appuntamento è per stasera, 9 marzo alle 21.00 e domani, 10 marzo alle 14.05. Sempre il 10 marzo ma alle 19.00 Sky Arte ricorderà l’attore con Bergman 100 – La vita, i segreti , il genio , un documentario sul grande regista svedese che aveva scelto proprio Von Sydow come icona per i suoi film più importanti