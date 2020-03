Max von Sydow è stato un celeberrimo attore svedese, naturalizzato francese. Nato a Lung nel 1929, è deceduto l’8 marzo 2020 a quasi 91 anni. La sua celebre filmografia ha avuto inizio nel lontano 1951. Una vera e propria stella di Hollywood, presente in più di 100 pellicole. Vero e proprio attore feticcio di Ingmar Bergman, è stato nominato due volte agli Oscar, per “Pelle alla conquista del mondo” e “Molto forte, incredibilmente vicino”. Svariate le sue apparizioni in pellicole italiane, da “Cadaveri eccellenti” di Francesco Rosi a “Non ho sonno” di Dario Argento. È anche entrato a far parte dell’universo di Star Wars, recitando ne “Il risveglio della Forza” di J.J. Abrams nel 2015. Ecco i suoi migliori film, disposti in ordine cronologico:

Il settimo sigillo, 1957

REGIA: Ingmar Bergman

ATTORI: Gunnar Björnstrand, Bengt Ekerot, Nils Poppe, Max von Sydow, Bibi Andersson, Inga Gill, Maud Hansson, Inga Landgré, Gunnel Lindblom, Bertil Anderberg, Anders Ek, Åke Fridell, Gunnar Olsson, Erik Strandmark, Ulf Johansson, Lars Lind, Gudrun Brost, Benkt-Åke Benktsson

Ambientato nella Svezia del XIII secolo, il film propone un mondo devastato dalla peste. Il caos regna sovrano e la violenza è all’ordine del giorno. In questo scenario apocalittico, il cavaliere Antonius Block torna dalle crociate e incontra la Morte. È pronta a portarlo via ma gli propone un patto: una partita a scacchi sigillata da un patto. Il tempo della partita equivale al suo tempo sulla Terra. Il cavaliere non vuole però perire prima d’aver ritrovato la propria fede.

L’ora del lupo, 1968

REGIA: Ingmar Bergman

ATTORI: Liv Ullmann, Max von Sydow, Erland Josephson, Gertrud Fridh, Bertil Anderberg, Gudrun Brost, Ingrid Thulin, Georg Rydeberg, Ulf Johansson, Naima Wifstrand, Lenn Hjortzberg, Mikael Rundquist, Folke Sundquist, Agda Helin, Mona Seilitz

Johan e Alma si ritirano su di un’isola deserta. Lui è molto depresso e vittima di allucinazioni, mentre lei vive ogni giorno nel terrore della salute mentale del marito. Gli incubi dell’uomo, nei quali si immedesima anche lei, hanno luogo in un castello sito all’altro capo dell’isola. Uno dei personaggi delle allucinazioni invita i due nel castello. Una scelta che darà il via a una serie di incubi senza fine.

La vergogna, 1968

REGIA: Ingmar Bergman

ATTORI: Liv Ullmann, Max von Sydow, Gunnar Björnstrand, Sigge Fürst, Birgitta Valberg, Hans Alfredson, Ingvar Kjellson, Raymond Lundberg, Frank Sundström, Ulf Johansson, Björn Thambert, Lars Amble, Vilgot Sjöman, Frej Lindqvist, Åke Jörnfalk, Gösta Prüzelius, Willy Peters, Rune Lindström, Stig Lindberg, Ellika Mann, Brita Öberg, Per Berglund, Jan Bergman, Karl-Axel Forssberg, Agda Helin, Axel Düberg, Bengt Eklund

Eva e Jan sono costretti ad abbandonare il proprio lavoro a causa della guerra. Si sono ritirati in una fattoria, disinteressandosi di quanto avviene nel mondo. La guerra però li trova e col tempo vengono accusati ingiustamente d’aver collaborato col nemico. Imprigionati e torturati, vedranno il loro rapporto condotto a limiti estremi.

L’esorcista, 1973

REGIA: William Friedkin

ATTORI: Ellen Burstyn, Max von Sydow, Jason Miller, Lee J. Cobb, Kitty Winn, William O'Malley, Linda Blair, Jack MacGowran

Lakester Merrin è un sacerdote cattolico, chiamato a esorcizzare la giovanissima Regan, il cui corpo è stato impossessato da spiriti malvagi dopo aver maldestramente giocato con una tavola ouija. Qualcosa di inspiegabile accade in quella che sembrava una casa come tante. Qui avrà luogo un’estenuante lotta tra la vita e la morte.

I tre giorni del Condor, 1975

REGIA: Sydney Pollack

ATTORI: Robert Redford, Faye Dunaway, Cliff Robertson, Max von Sydow, John Houseman, Addison Powell, Walter McGinn, Tina Chen, Michael Kane, Don McHenry, Hank Garrett

Dei sicari fanno irruzione nella sede della CIA a New York, uccidendo tutti gli impiegati presenti. A salvarsi è soltanto Joe Turner, noto come “Condor”. Sa bene che la sua vita è in pericolo e costringe una donna incontrata in strada a dargli asilo in casa sua.

Fuga per la vittoria, 1981

REGIA: John Huston

ATTORI: Max von Sydow, Michael Caine, Sylvester Stallone, Jean-François Stévenin, Tim Pigott-Smith, Benoît Ferreux, Carole Laure, Jack Lenoir, Daniel Massey, Pelé, Souad Amidou

Nel cuore della Seconda Guerra Mondiale John Colby è costretto a lasciare la propria carriera da calciatore, unendosi all’esercito inglese. Imprigionato in un campo nazista, viene notato da un maggiore. Anche questi era un calciatore e, commosso dalla sorte del collega, decide di dare il via a una partita. Le intenzioni sono buone ma il regime trasforma la gara in un’azione propagandista. In nessun caso i tedeschi dovranno perdere il match.

Pelle alla conquista del mondo, 1987

REGIA: Bille August

ATTORI: Pelle Hvenegaard, Max von Sydow, Erik Paaske, Björn Granath, Astrid Villaume, Kristina Tornqvists, Al Strobye, Karen Wegener, Troels Asmussen

Nell’800 in molti abbandonavano la Svezia per recarsi in Danimarca, alla ricerca di una vita migliore. Qui giungono anche Lasse e Pelle, padre e figlio. Ingaggiati in una fattoria, sono destinati alle stalle. Tante le umiliazioni e una vita d’inferno, con Pelle che, intelligente ma inviso alla gente del posto, è pronto per la più grande avventura della sua vita.

Lo scafandro e la farfalla, 2007

REGIA: Julian Schnabel

ATTORI: Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner, Marie-Josée Croze, Anne Consigny, Patrick Chesnais, Niels Arestrup, Olatz Lopez Garmendia, Jean-Pierre Cassel, Marina Hands, Max von Sydow, Emma de Caunes, Fiorella Campanella, Théo Sampaio, Franck Victor, Hiam Abbass, Zinedine Soualem, Françoise Lebrun, Agathe de la Fontaine, Isaach De Bankolé, Jean-Philippe Écoffey

Jean Domenique è un giornalista di grande successo. Ha una splendida famiglia ma un ictus lo costringe in coma. Si risveglia totalmente paralizzato, a eccezione dell’occhio sinistro. Con questo comunica ma in breve inizia ad analizzare la propria vita e tutto ciò rimasto incompiuto. Ha però ancora una grande immaginazione e grazie a un’infermiera potrà scrivere il proprio diario.

REGIA: Stephen Daldry

ATTORI: Thomas Horn, Tom Hanks, Sandra Bullock, Max von Sydow, Jeffrey Wright, Viola Davis, Paul Klementowicz, Julian Tepper, John Goodman, Zoe Caldwell, Stephen Henderson, Dennis Hearn, Hazelle Goodman, Marty Krzywonos, Carmen M. Herlihy, Ryka Dottavio, Jim Norton, Diane Cheng, Gregory Korostishevsky, Marco Verna, Adrian Martinez, Stephen Kunken

Oskar Schell ha 11 anni e vive a New York. È molto introverso ma ha un gran cervello. Suo padre perde la vita nell’attentato dell’11 settembre. Prima di morire però propone al figlio un ultimo mistero da risolvere. Dovrà riuscire a scoprire se a New York sia mai esistito un sesto quartiere.