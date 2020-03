Fast and Furious 9: ci sarà Ben Stiller?

di Floriana Ferrando

Il nono capitolo del franchise rombante è uno dei film più attesi dell'anno: secondo le indiscrezioni diffuse da Page Six, l’attore Ben Stiller potrebbe dare il suo personale contributo alla pellicola, rivestendo un ruolo non meglio definito.

Un cameo per Ben Stiller?

Le riprese di Fast and Furious 9 non sono ancora concluse e davanti alla macchina da presa potrebbe ancora comparire l’attore Ben Stiller. Secondo alcuni rumors, la star sarebbe stata coinvolta nel progetto ma - non essendo circolate voci della sua presenza sul set fino ad ora - si presume possa trattarsi di una parte minore, magari l’apparizione in un cameo. Fra ossi duri come Vin Diesel e Tyrese Gibson, quale ruolo potrebbe interpretare Stiller? Tutto è avvolto nel mistero (sempre che giunga la conferma ufficiale), ma si può presumere che la star porti un pizzico di comicità nelle gare d’auto tutte adrenalina e competizione. Se la notizia fosse confermata, Stiller non sarebbe l’unico nuovo volto del cast (GUARDA i poster dei protagonisti): in Fast and Furious 9 il pubblico farà la conoscenza del fratello di Dominic Toretto (Vin Diesel), interpretato dal wrestler John Cena, presente anche nel primo trailer del film.

Tropic Thunder, l’altra faccia di Ben Stiller

Quel che è certo è che l’antagonista della storia non potrà avere il volto di Ben Stiller, considerando che l'attore ha abituato il pubblico a ruoli leggeri, comici, divertenti. Tuttavia, la star ha recentemente svelato nuove aspirazioni: in Tropic Thunder - Unisciti a loro, interpretato e diretto da Stiller, la star ha dato prova delle sue capacità nelle scene d’azione (seppur zeppe di comicità, certo). Il film si propone come una parodia dei più famosi titoli di guerra e dello star-system hollywoodiano in generale, portando in scena una rosa di talenti hollywoodiani, da Robert Downey Jr. a Tom Cruise. Per la sua interpretazione in Tropic Thunder, Downey Jr. ha ricevuto una candidatura agli Oscar e una ai Golden Globe (nomination ai Golden Globe anche per Cruise).

I migliori film di Ben Stiller

Quando c’è da ridere, lui dà il meglio di sé. Fra i suoi più noti successi ricordiamo Ti presento i miei? del 2000 e seguenti con Robert De Niro (il sequel Mi presenti i tuoi? del 2004 è il migliore della trilogia, con 522 milioni di dollari incassati nel mondo). Tutti pazzi per Mary del 1998, con Cameron Diaz, resta un must fra le commedie degli anni Novanta (369 milioni al box office), senza dimenticare il successo di Una Notte al Museo (e sequel) con i suoi 574 milioni di bigliettoni. Anche nei panni di doppiatore Ben Stiller si difende bene, basta chiedere ad Alex, il leone protagonista della saga animata Madagascar.

Fast and Furious 9 è atteso nelle sale il prossimo 22 maggio.