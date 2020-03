Volevo nascondermi, il cast del film

Nelle sale italiane dal 4 marzo, “Volevo nascondermi” vede Elio Germano nei panni del grande artista Antonio Ligabue.

Diretto da Giorgio Diritti, il film è il biopic sulla vita del pittore naif, che amava dipingere tigri, gorilla e giaguari tra boschi di pioppi. Sin da bambino, Ligabue trovò nella pittura una forma di riscatto da un’infanzia e da un’adolescenza difficili, dall’emarginazione, dall'abbandono della madre che - quando era molto piccolo - lo affidò ad una coppia svizzera.

Ora, a portare in scena la sua figura è Elio Germano. Un professionista straordinario che, per questa interpretazione, ha vinto l’Orso d’argento come miglior attore.

Elio Germano è Ligabue in “Volevo nascondermi”

Già in passato, Elio Germano (attore romano classe 1980) aveva indossato i panni di grandi personalità. Era stato San Francesco D'Assisi ne “Il sogno di Francesco”, Giacomo Leopardi ne “Il giovane Favoloso”.

Del resto, ne ha fatta di strada Germano dal suo debutto ne “Il cielo in una stanza” di Carlo Vanzina. Un debutto in grande stile a cui seguirono, nel 2007, le polemiche per una sua scena di nudo integrale nel film “Nessuna qualità agli eroi” di Paolo Franchi. E la vittoria del suo primo David di Donatello come miglior attore protagonista, per “Mio fratello è figlio unico” di Daniele Lucchetti. Il riconoscimento, Elio Germano lo porterà a casa altre due volte: per “La nostra vita” (che gli valse anche il Nastro d’argento e il premio come miglior attore al Festival di Cannes) e per “Il giovane favoloso”.

Tra i suoi altri film più celebri, per i quali ha ricevuto il Globo d’oro, troviamo poi “N (Io e Napoleone)”, “Magnifica presenza” e “Alaska”. Ne “La fine è il mio inizio” è Folco Terzani, figlio di Tiziano Terzani; ne “Il mattino ha l’oro in bocca” è Marco Baldini, conduttore radiofonico e giocatore d’azzardo. Tutte interpretazioni intense, che hanno fatto di Elio Germano uno tra gli attori italiani più richiesti.

Nel suo discorso di ringraziamento, così ha commentato l’Orso d’argento: «Dedico questo premio a tutti gli storti, tutti gli sbagliati, tutti gli emarginati, tutti i fuori casta e ad Antonio Ligabue e alla grande lezione che ci ha dato, che è ancora con noi, che quello che facciamo in vita rimane. Lui diceva sempre “Un giorno faranno un film su di me ed eccoci qui!”».

“Volevo nascondermi”: il resto del cast

Nel cast di “Volemo nascondermi” troviamo anche il giovanissimo Oliver Ewy (Antonio Ligabue Jr.) e l’attrice modenese Paola Lavini (Pina).

Gianni Fantoni, conduttore e imitatore reso famoso dal “Maurizio Costanzo Show” (già visto al cinema in “Box Office 3D - Il film dei film” di Ezio Greggio e nelle pellicole di Pupi Avati “Ma quando arrivano le ragazze?” e “Gli amici del Bar Margherita”) è l’industriale Antonini. Andrea Gherpelli, volto noto del piccolo schermo (ha recitato con Pierfrancesco Favino in “Qualunque cosa succeda” e in “Rodolfo Valentino-La Leggenda”), è Andrea Mozzali. Orietta Notari è la mamma di Mazzacurati, Denis Campitelli è Nerone.