L'amica Geniale 3, la storia d'amore tra Elena e Nino

Nei primi mesi del 2021 dovrebbe giungere in televisione la terza e già attesissima stagione de “L’Amica Geniale”. Una nuova serie tratta dalla quadrilogia di romanzi di Elena Ferrante, basata stavolta sul libro “Storia di chi fugge e di chi resta”. Molto spazio sarà ancora una volta dedicato ai sentimenti, con il pubblico che potrà seguire l’evolversi di una storia a lungo attesa e che nella terza stagione si concretizzerà.

L’Amica Geniale 3, Elena e Nino

Nella terza stagione de “L’Amica Geniale” si riprende lì dove interrotto con la seconda, basata su “Storia del nuovo cognome”, secondo romanzo della quadrilogia di Elena Ferrante. La storia è ambientata negli anni ’70 e si continuerà a seguire le vicende di Elena Greco e Raffaella Cerullo.

È bene però specificare come quanto riportato di seguito sia da ritenersi spoiler. Lenù ci è riuscita, ha pubblicato il suo primo libro e si gode il successo meritato. Si ritrova anche a fare i conti con le prime critiche del mondo letterario, ma queste non sembrano disturbarla più di tanto. È in una fase felice della propria vita. Gioisce dal punto di vista lavorativo e sentimentale, pronta a sposare Pietro Airota, figlio del suo professore universitario.

Avrà modo di fare ritorno a Napoli, dove incontrerà Enzo e Pasquale. Questi le racconteranno un po’ quanto accaduto, ma soprattutto le spiegheranno di Lila e delle tante difficoltà che sta fronteggiando. Le due continuano però a condurre vite separate. Elena si sposerà, convolando a nozze con Pietro. I due si trasferiscono a Firenze per ripartire da zero e magari mettere su famiglia. Non passa molto tempo però prima che Elena inizi a percepire un certo fastidio. La vita matrimoniale non la soddisfa. Un vero e proprio malessere, che inizia a ripercuotersi sul suo lavoro. Scriverà dei testi di livello nettamente inferiore rispetto ai precedenti.

Ha bisogno di ritrovare la propria serenità e il destino decide di metterci lo zampino. Nel corso della presentazione del suo primo libro, Elena rivede Nino Sarratore. La sua presenza è presto spiegata, data l’amicizia che lega il giovane alla famiglia di Pietro. Elena non resiste al proprio cuore, ritrovandosi dinanzi il ragazzo, ormai uomo, di cui è innamorata fin da bambina.

Rivedere lui però non può che riportare a galla i ricordi di quella notte con Donato Sarratore, padre di lui. Nessuno però ha mai scoperto quanto accaduto e Lenù non permette a tutto questo di impedirle di godersi questo amore, per quanto segreto. Entrambi sono sposati e hanno famiglia. Lila mal sopporta questa relazione, avendo avuto una storia con Nino in passato ma soprattutto conscia della pericolosità delle azioni dell’amica.

Col tempo però si scoprirà come Nino non sia poi così diverso da suo padre. Un affabulatore molto abile, il che porta a una storia incredibilmente travagliata, che culminerà con la nascita di una bambina: Immacolata.