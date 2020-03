È volta al termine la 70esima edizione della Berlinale, diretta per la prima volta da Carlo Chatrian. Un vero e proprio successo per l’Italia, che ha portato a casa due premi, per gli altrettanti film in concorso. Trionfa la pellicola iraniana “Sheytan vojud nadarad (There is No Evil)”, diretta dal regista Mohammad Rasoulof, che si è aggiudicato l’Orso d’Oro. Premio ritirato dal cast, con il regista assente per questioni politiche. A guidare la giuria internazionale è stato Jeremy Irons, al cui fianco vi erano Bérénice Bejo, Bettina Brokemper, Annemarie Jacir, Kenneth Lonergan, Luca Marinelli e Kleber Mendonça Filho. Si è infine scelto di omaggiare la celebre Helen Mirren con l’Orso d’Oro alla carriera.

Berlinale 2020, i premi per l’Italia

Grande emozione per Elio Germano, che è stato premiato come miglior attore grazie all’interpretazione del ruolo di Antonio Ligabue, nel film “Volevo nascondermi”, diretto da Giorgio Diritti. Salito sul palco, l’attore ha proposto un discorso molto toccante: “Vorrei dedicare questo premio a tutti gli storti, gli sbagliati, gli emarginati e i fuori di casa. Vorrei dedicarlo ad Antonio Ligabue, la cui lezione è ancora con noi. Ciò che facciamo in vita, rimane. Lui diceva sempre che un giorno avrebbero fatto un film su di lui. Eccoci qui”.

Grande soddisfazione anche per Damiano e Fabio D’Innocenzo, che hanno portato in gara “Favolacce”. I due fratelli hanno ottenuto l’Orso d’Argento per la miglior sceneggiatura. Una pellicola che vede protagonista ancora Elio Germano.

Grande emozione al momento della premiazione di “There is No Evil”. Al regista iraniano Mohammad Rasoulof è stato impedito d’essere presente alla serata di premiazione. I membri del cast, che hanno ritirato il premio per lui, insieme con la figlia Baran, hanno fortemente gridato dal palco: “Mohammad non sei solo”.

Tutti i vincitori della Berlinale 2020

Orso d’Oro: “Sheytan Vojud Nadarad (There is no evil)”, Mohammad Rasoulof

Orso d’Argento – Gran Premio della Giuria: “Never Rarely Sometimes Always”, Eliza Hittman

Orso d’Argento – Miglior Regia: Hong Sang-soo, “The Woman Who Ran”

Orso d’Argento – Miglior attrice: Paula Beer, “Undine”

Orso d’Argento – Miglior attore: Elio Germano, “Volevo nascondermi”

Orso d’Argento – Miglior sceneggiatura: Damiano e Fabio D’Innocenzo, “Favolacce”

Orso d’Argento – Miglior contributo artistico: Jurgen Jurges, “DAU. Natasha”

Sezione Incontri