Poche ore fa il Corriere della Sera ha intervistato Helen Mirren che ha ripercorso alcuni passi della carriera guardando al futuro e alla voglia di poter girare un film ambientato in Puglia .

di Matteo Rossini

Il Corriere della Sera ha intervistato la diva Helen Mirren che ha parlato della sua carriera e dell’amore per il cinema italiano dichiarando di voler prendere parte a una pellicola realizzata in Puglia. Scopriamo insieme le parole di una delle attrici più amate e celebri del mondo dorato di Hollywood. Helen Mirren: la diva di Hollywood Helen Mirren, classe 1945, è una delle grandi regine della settima arte. Nel corso degli anni l’attrice ha regalato interpretazioni che hanno riscritto la storia del cinema diventando una vera e propria icona in ogni angolo del pianeta; il suo debutto avviene nei primi anni ’60, il resto è storia. La carriera di Helen Mirren si estende su oltre cinque decenni in cui l’attrice ha rivestito i panni di numerosi personaggi. Se il pubblico l’ha eletta come una delle protagoniste assolute di Hollywood, dall’altro lato la critica l’ha premiata con alcuni dei riconoscimenti più prestigiosi e noti, infatti l’attrice vanta un Premio Oscar come “Miglior attrice protagonista” per “The Queen - La regina” di Stephen Frears, tre Golden Globe e quattro Emmy Awards. Helen Mirren non è solo un’cona sul grande e piccolo schermo ma l’attrice vanta anche un grande successo sui social, infatti il suo profilo Instagram conta più di 700.000 follower che seguono la sua vita in giro per il mondo. Il segreto della popolarità? Ovviamente la grande ironia con cui racconta alcuni eventi della sua vita, come quando ha concluso una première mangiando patatine fritte.

Helen Mirren: “Adoro Checco Zalone”

Nelle scorse ore il Corriere della Sera ha intervistato l’attrice che ha svelato alcuni aneddoti sulla sua vita. La protagonista di “The Queen - La regina” ha raccontato del suo grande amore per il Bel paese, queste le parole: “Anna Magnani, Sophia Loren, Monica Vitti in L’avventura di Antonioni e fu una rivelazione. Lo vidi da ragazza quando facevo la cameriera a Brighton, mi rinchiudevo nei cinema che sapevano di birra e tabacco. Ma come si fa a non amare il vostro Paese?”.

In seguito l’attrice ha parlato della sua casa nel Salento, della voglia di poter recitare in un film ambientato in Puglia e dell’amore per Checco Zalone, reduce dal grande successo di “Tolo Tolo”: “Vorrei lavorare in qualunque film ambientato in Puglia, adoro Checco Zalone. Ho una casa nel Salento facendo una vita normale, partecipo alle feste di paese, vado a fare la spesa, mi dedico al giardinaggio”.