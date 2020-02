I 10 film più divertenti da vedere in famiglia

Ecco alcuni consigli utili per dei film da vedere in famiglia, tra risate e commozione

Riunire tutta la famiglia per un film è sempre un momento magico. Che si tratti di un film d’animazione o di un live action, come si è soliti chiamare oggi le pellicole con attori in carne e ossa, il risultato non cambia. Ciò che si ottiene sono dei momenti preziosi e indimenticabili, dei ricordi da custodire per sempre. Ecco dunque i film più divertenti da vedere in famiglia, grandi e bambini:

Paddington

Minions

Coco

Alla ricerca di Nemo

Zootropolis

La storia fantastica

School of rock

Mamma, ho perso l’aereo

Up

Le follie dell’imperatore

I 10 film da vedere in famiglia

Paddington, 2014

REGIA: Paul King

ATTORI: Ben Whishaw, Nicole Kidman, Sally Hawkins, Hugh Bonneville, Jim Broadbent, Julie Walters, George Newton, Tim Downie, Peter Capaldi

Un esploratore britannico documenta la scoperta di una nuova specie di orsi, in grado di comprendere il linguaggio umano e parlarlo. L’uomo decide di chiamarli Lucy e Pastuzo, insegnando loro tutto ciò che può sulla vita moderna. Al momento dei saluti, li invita a Londra. Trascorsi 40 anni, i due orsi devono prendersi cura del loro nipotino, rimasto senza genitori. Vorrebbero partire entrambi, col cucciolo, alla volta di Londra. Un terremoto però toglie la vita a Pastuzo, con Lucy troppo anziana per gestire il piccolo in questo viaggio. Decide così di mandarlo a Londra da solo, dando inizio a una grande avventura, tra peripezie e affetto.

Minions, 2015

REGIA: Kyle Balda, Pierre Coffin

ATTORI: Luciana Littizzetto, Fabio Fazio, Riccardo Rossi, Selvaggia Lucarelli, Alberto Angela, Sandra Bullock, Steve Carell, Jon Hamm, Hiroyuki Sanada

Spin-off di successo della serie “Cattivissimo me”, che vede i Minions come assoluti protagonisti. Si scoprono dunque le loro origini. Si tratta di esserini gialli alla costante ricerca di un potente padrone. Sono passati dal T-Rex a Napoleone, da Dracula allo Yeti. Un’avventura dopo l’altra, così come un disastro dopo l’altro, fino a rinchiudersi in una caverna in Antartide. Ben presto però si rendono conto di non essere felici, così Bob, Kevin e Stuart intraprendono una missione finale: trovare un supercattivo da seguire.

Coco, 2017

REGIA: Adrian Molina, Lee Unkrich

ATTORI: Mara Maionchi, Valentina Lodovini, Matilda De Angelis, Gael Garcia Bernal, Ana Ofelia Murguía, Anthony Gonzalez, Benjamin Bratt, Alanna Ubach, Renee Victor

Miguel ha una passione incontrollabile per la musica. Deriva dal suo bisnonno, che abbandonò la famiglia per inseguire il proprio sogno. Un episodio che ha portato a bandire la musica dalla sua casa. La sua passione lo porta dunque a un duro scontro, fino alla fuga. Si ritrova così nell’aldilà, nel Dia de Muertos, alla ricerca del suo antenato. Un’avventura che rivelerà alcuni segreti sulla sua famiglia.

Alla ricerca di Nemo, 2003

REGIA: Andrew Stanton, Lee Unkrich

ATTORI: Albert Brooks, Luca Zingaretti, Ellen Degeneres, Carla Signoris, Willem Dafoe

Marlin è un pesce pagliaccio e, a causa di un barracuda, perde la sua compagna, Coral. Da quel momento Marlin diventa incredibilmente protettivo nei confronti di suo figlio, Nemo. Questi si ritroverà in un’avventura incredibile, incontrando una serie di folli personaggi e rischiando la vita. Un viaggio intrapreso anche da suo padre, affiancato dall’amica smemorata Dory, nel tentativo di riportarlo a casa.

Zootropolis, 2016

REGIA: Byron Howard, Rich Moore, Jared Bush

ATTORI: Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Paolo Ruffini, Frank Matano, Teresa Mannino, Massimo Lopez, Leo Gullotta, Nicola Savino, Diego Abatantuono

Zootropolis è una città che raccoglie differenti tipologie di animali, siano questi notoriamente prede o predatori. Un vero e proprio sogno che qualcuno sta tentando di distruggere. La poliziotta Judy Hopps e la volpe Nick Wilde dovranno riuscire a svelare cosa si cela dietro alcuni violenti attacchi.

La storia fantastica, 1987

REGIA: Rob Reiner

ATTORI: Robin Wright, Cary Elwes, Mandy Patinkin, Chris Sarandon, Christopher Guest, Peter Falk, Fred Savage, Wallace Shawn, Andre' The Giant, Billy Crystal

Bottondoro e Westley sono perdutamente innamorati l’uno dell’altra. Il destino però li separerà, facendo credere alla giovane che il suo amato sia stato ucciso dai pirati. Senza alcuna voglia di vivere, lei si ritrova tra le braccia di un principe approfittatore, incastrata in un matrimonio di convenienza. Il suo amato è però ancora vivo e pronto a ritrovarla.

School of rock, 2004

REGIA: Richard Linklater

ATTORI: Jack Black, Mike White, Joan Cusack, Sarah Silverman, Joey Gaydos Jr., Miranda Cosgrove, Kevin Alexander Clark, Robert Tsai, Maryam Hassan, Rebecca Brown, Aleisha Allen, Brian Falduto, Heather Goldenhersh, Jordan-Claire Green, Caitlin Hale, Cole Hawkins, John E. Highsmith, Angelo Massagli, Nicky Katt, Zachary Infante

Dewey è un grande appassionato di musica. Da sempre coltiva il sogno di riuscire a sfondare con una propria rock band, ma il gruppo di cui fa parte lo esclude. Si ritrova così senza lavoro e senza un futuro artistico, sospinto dalla fidanzata del suo coinquilino e farsi una vita. Decide di prendere il posto del suo migliore amico e fingersi un maestro di musica in una prestigiosa scuola privata. Si ritroverà a fronteggiare dei piccoli genietti, ai quali cambierà la vita a suon di rock.

Mamma, ho perso l’aereo, 1990

REGIA: Chris Columbus

ATTORI: Macaulay Culkin, John Heard, Catherine O'Hara, Joe Pesci, Daniel Stern, Anna Slotky, Michael Maronna, Devin Ratray

Kevin è un bambino che si ritrova per caso del tutto da solo nella propria enorme casa. Crede la sua famiglia sia sparita, dato il desiderio espresso la notte prima. Non sa però che il pericolo è dietro l’angolo. Durante le festività natalizie infatti due ladri hanno preso di mira la sua casa. Kevin dovrà dunque riuscire a fermarli, rendendo la loro vita un inferno.

Up, 2009

REGIA: Pete Docter, Bob Peterson

ATTORI: Edward Asner, Jordan Nagai, Christopher Plummer, Bob Peterson, Delroy Lindo, Pete Docter

Commovente film d’animazione, che vede Carl realizzare il sogno da sempre condiviso con sua moglie Ellie, ormai defunta. Sistema una miriade di palloncini sulla propria piccola casa, lasciandosi alle spalle la città per volare in Venezuela su una stravagante mongolfiera. La sua meta sono le Cascate Paradiso. Sul suo porticato si era però attardato Russel, giovane boy-scout malamente allontanato da Carl poco prima. Tra i due nascerà un’amicizia unica, tra mille avventure.

Le follie dell’imperatore, 2000

REGIA: Mark Dindal

ATTORI: David Spade, John Goodman, Eartha Kitt, Patrick Warburton, Wendie Malick

Kuzco è un imperatore inca profondamente narcisista. Non sa però che la sua consigliera, Izma, trama alle sue spalle per spodestarlo. Riesce infatti a tramutarlo in lama, nonostante il suo obiettivo fosse quello di ucciderlo. L’errore viene causato dal maldestro Knork che, inconsciamente, dona all’imperatore la possibilità di vivere una nuova vita, scoprendone il vero valore. Sarà però un lungo percorso, durante il quale dovrà riuscire a evitare i nuovi assalti di Izma.