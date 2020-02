Il richiamo della foresta, il cast del film

Titolo originale “The Call of the Wild”, “Il richiamo della foresta” arriva nelle sale italiane il 20 febbraio.

Diretto da Chris Sanders (candidato a due premi Oscar al miglior film d'animazione, per “I Croods” e per “Dragon Trainer”), è un film d’avventura basato sull’omonimo romanzo di Jack London.

Buck è un cane che vive un’esistenza tranquilla in California, come animale domestico: una serie di eventi lo porta però ad affrontare la selvaggia Alaska, dove diventa un cane da slitta e - in seguito - il leader del gruppo. Sino a trovare il suo posto nel mondo.

“Il richiamo della foresta”: i protagonisti

Protagonista de “Il richiamo della foresta” è, ovviamente, il cane Buck. Un cane animato in CGI, basandosi sul cane del regista stesso: un incrocio tra un San Bernardo e un Collie scozzese, esattamente come nel libro. Al suo fianco, due straordinari Harrison Ford (John Thornton) e Omar Sy (Perrault).

Attore famosissimo tra gli anni Settanta e gli anni Novanta, Harrison Ford ha lavorato per i più grandi registi, da George Lucas a Steven Spielberg e Ridley Scott. Tra i più famosi ruoli da lui interpretati troviamo il contrabbandiere spaziale Ian Solo nella serie di “Guerre stellari”, l’archeologo Indiana Jones, il cacciatore di replicanti Rick Deckard in “Blade Runner” e “Blade Runner 2049”, il chirurgo Richard Kimble ne “Il fuggitivo”. Candidato all’Oscar per “Witness - Il testimone”, ha ricevuto quattro nomination ai Golden Globe e una ai Premi BAFTA.

Attore e comico francese d’origini senegalesi e mauritane, Omar Sy è diventato famoso grazie a “Quasi amici - Intouchables”, uno dei film di maggior successo in Francia, che gli è valso il Premio César per il migliore attore. Ha preso parte a “X-Men - Giorni di un futuro passato” e “Jurassic World”, ed è stato scritturato per la parte di Lupin nella nuova serie firmata Netflix.

“Il richiamo della foresta”: il cast

Nel cast de “Il richiamo della foresta” troviamo anche Karen Gillan (Mercedes) e Dan Stevens (Hal).

La prima è famosa come la Amy Pond della serie “Doctor Who”, la Nebula nel Marvel Cinematic Universe e la Ruby Roundhouse di “Jumanji - Benvenuti nella giungla” e “Jumanji: The Next Level”. Dan Stevens, attore britannico classe 1982, dopo un esordio a teatro e in tv, ha debuttato al cinema e ha iniziato a lavorare come contributor per il The Daily Telegraph. Tra i suoi ruoli più celebri, quello della Bestia nel live action movie Disney “La bella e la bestia” con Emma Watson.

Completano il cast Jean Louisa Kelly (Katie Miller) e Wes Brown (Mountie).

“Il richiamo della foresta” è il primo adattamento cinematografico a rappresentare correttamente la razza mista di un cane con tecnologia GCI, e segna il debutto alla regia di cinema dal vero per Chris Sanders.