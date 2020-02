Bad Boys For Life, il cast del film

Il 20 febbraio 2020 giunge finalmente in sala il tanto atteso “Bad Boys For Life”. Gli amanti del genere action e, nello specifico, di Michael Bay, aspettavano con ansia questo terzo capitolo che, come confermato dai diretti interessati, non sarà l'ultimo della saga, come inizialmente ipotizzato. Nel 2021 è infatti prevista l'uscita del quarto titolo della serie, che dovrebbe concludersi come quadrilogia. Alla guida di questo terzo film non c’è però Michael Bay, il cui compenso sarebbe stato eccessivo per i costi di produzione. Ritornano però Will Smith e Martin Lawrence, insieme con un cast di volti nuovi e conosciuti.

Il cast di Bad Boys For Life

Will Smith torna a vestire i panni del detective Mike Lowrey. Un personaggio molto amato dai fan, che inizialmente era destinato ad altri attori. La produzione pensò infine a lui, nell’ormai lontano 1995, grazie alla sua prova esilarante in “Willy il principe di Bel-Air”. Per questo film non serviva infatti soltanto prestanza fisica ma anche una grande capacità comica. Da allora la sua vita è cambiata radicalmente. Basti pensare ai due anni dopo questo film. Nel 1996 e nel 1997 ha infatti recitato in “Independence Day” e “Men in Black”. Smith passa facilmente dall’azione di vario genere alla commedia, da “Io, Robot” a “Hitch – Lui sì che le capisce le donne”. Non mancano però anche titoli drammatici e impegnati, come “Alì” e “La ricerca della felicità”, dell’italiano Gabriele Muccino, suo grande amico. Non a caso questi ultimi due titoli gli hanno consentito di concorrere per l’Oscar nel 2002 e nel 2007.

Al suo fianco c’è Martin Lawrence, ovvero Marcus Burnett. Il suo esordio risale al 1989, quando prese parte a uno dei film più potenti di Spike Lee, “Fa’ la cosa giusta”. Un attore principalmente comico, noto per titoli come “Big Mama”, “Black Knight” e “National Security – Sei in buone mani”.

Tra i volti nuovi trova spazio anche Vanessa Hudgens, cantante e attrice statunitense. Ha esordito nel 2003 con “Thirteen – 13 anni”, per poi raggiungere il successo nel 2006 con “High School Musical”. Nel 2011 Zack Snyder la vuole per “Sucker Punch”, mentre nel 2013 è nel film “Spring Breakers – Una vacanza da sballo”, al fianco di James Franco e Selena Gomez. In “Bad Boys For Life” interpreta il ruolo di Maya Dunsmore. Nel cast presente anche un volto noto della tv, Alexander Ludwig, noto soprattutto per “Vikings”. Ha però preso parte anche ad alcune produzioni cinematografiche, come “Hunger Games” e “Midway”.

Tra i volti noti, presenti nei precedenti capitoli, troviamo Joe Pantoliano. Un caratterista molto noto e dalla lunga filmografia. Ha recitato in titoli come “Risky Business”, “I Goonies”, “L’impero del sole”, “Il fuggitivo”, “Matrix” e “Memento”, tra gli altri. I fan potranno nuovamente apprezzare Theresa Randle, nota per alcuni film di Spike Lee: “Jungle Fever”, “Malcolm X” e “Girl 6 – Sesso in linea”. Ha recitato inoltre in “King of New York” di Abel Ferrara e “Space Jam”, tra gli altri progetti.