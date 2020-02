Sarà disponibile dal 12 febbraio il film “P.s. Ti amo ancora”, sequel di “Tutte le volte che ho scritto ti amo”. Entrambe le pellicole sono tratte dalla trilogia di libri scritti da Jenny Han, una saga di romanzi che ha stregato milioni e milioni di lettori. Il primo film è già considerato un cult tra le commedie romantiche adolescenziali e da mesi c’era tanta attesa per conoscere le vicende di Lara Jean e Peter, protagonisti della pellicola. La storia racconta le avventure della ragazza sedicenne che per superare la cotta nei confronti dell’ex fidanzato della sorella decide di frequentare Peter Kavinsky, il ragazzo più popolare della scuola. I due saranno coinvolti in una serie di complicazioni e finiranno per innamorarsi. “P.s. Ti amo ancora” approfondisce ulteriormente la storia proiettando la coppia in un nuovo anno dove non fingono più di essere una coppia costruita ad arte ma vivono il loro amore con consapevolezza. Arriva quindi il primo vero bacio, il primo vero appuntamento e anche San Valentino. Tutte le emozioni prendono il sopravvento e la ragazza si affida al sostegno degli amici per gestirle e convivere queste straordinarie novità. Sullo sfondo però irrompe John Ambrose, un ragazzo che ha da sempre attirato l’attenzione di Lara Jean, una vecchia fiamma destinataria anche di una delle vecchie lettere d’amore che la ragazza scriveva. A questo punto nasce il vero dilemma: ci si può innamorare contemporaneamente di due ragazzi?

Il cast di “P.s. Ti amo ancora”

Per “P.s. Ti amo ancora” sono stati confermati tutti gli attori visti nella prima pellicola. Il cast del film vede quindi Noah Centineo vestire nuovamente i panni di Peter e Lana Condor nel ruolo di Lara Jean. La new entry John Ambrose McClaren è invece interpretato da Jordan Fischer. Hoah Centineo, classe 1996, è stato tra i protagonisti delle ultime tre stagioni della serie tv “The Fosters”, ruolo che gli ha permesso di raggiungere la popolarità. Il suo vero debutto nel cinema è avvenuto in “Sierra Burgess è una sfigata”, ma Hoah Centineo è famoso anche per il film tv “Come creare il ragazzo perfetto”. Tra le altre pellicole della sua carriera ci sono “Swiped” del 2018, “The Perfect Date”, “Charlie’s Angels” e “The Diary”, tutti e tre usciti nel 2019. Lana Condor ha studiato teatro al California State Summer School for the Arts e si è diplomata alla Notre Dame Academy, una scuola cattolica femminile di Los Angeles. Nel 2016 ha debuttato come attrice nella pellicola “X-Men: Apocalypse”, mentre l’anno successivo è stata co-protagonista nel film thriller romantico “High School Lover”. Il ruolo che l’ha resa celebre è proprio quello di Lara Jean nelle pellicole tratte dai romanzi di Jenny Han. Successivamente ha interpretato “Koyomi K.” nel film di fantascienza di Robert Rodriguez “Alita: Battle Angel”.

Il terzo film

Nel cast di “P.s. Ti amo ancora” sono presenti anche Janel Parrish nel ruolo di Margot e Anna Cathcart che veste i panni di Kitty. Conferme anche per Butler Trevor che interpreta Ross, così come per John Corbett e Holland Taylor, rispettivamente il dottor Covey e Stormy. “P.s. Ti amo ancora” è stato diretto da Michael Fimognari e contemporaneamente al sequel è stato girato anche il terzo film della saga “To All the Boys: Always and Forever, Lara Jean” che uscirà sempre nel 2020.