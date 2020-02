Domenica 9 febbraio alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno arriva Pallottole in libertà , il film francese a tema “police” con Adèle Haenel, Pio Marmaï e Audrey Tautou. Una donna che dimostrerà al figlio cosa significa essere eroine che si battono per la giustizia

Amanti dei polizieschi, non prendete appuntamento alcuno per la sera di domenica 9 febbraio.

Appuntamento alcuno se non con Sky Cinema Uno!

Arriva infatti Pallottole in libertà alle 21.15, una commedia francese a tema “police” che rende il genere poliziesco un'assoluta novità, in una maniera inedita e intrigante.

Con Adèle Haenel, Pio Marmaï e Audrey Tautou, questa pellicola racconta con delicatezza e tanto sentimento di Yvonne, una giovane ispettrice di polizia che ogni sera racconta al figlio le gesta eroiche del marito deceduto, anche lui poliziotto.

L’uomo verrà anche insignito di un monumento in suo onore: riconosciuto all’unanimità come eroe locale, viene eretta in sua memoria una statua al porto di Marsiglia.

Un giorno, però, Yvonne scoprirà che il marito non era affatto lo stinco di santo che tutti credono: era in realtà corrotto.

Anziché fare finta di niente, con un enorme coraggio decide di riparare ai suoi torti. Dando un esempio notevole al figlio e a tutti noi…

Pallottole in libertà è un appuntamento da non perdere: vi aspetta domenica 9 febbraio alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno!