Martedi con Jackie Chan su Sky Cinema Action

Era il 26 febbraio 2017 quando, Jackie Chan ricevette il premio Oscar alla carriera. Dopo 56 anni di carriera l'attore di origine cinese fu ripagato con l'ambita statuetta che lo ha ripagato di anni di gavetta, sacrifici, insuccessi ma altrettanti trionfi al botteghino e tante ossa rotte” come lui stesso a dichiarato ironicamente.



Sul set da quando aveva solo 8 anni, l'attore, 66 anni di cui la maggior parte vissuta sul set, deve la sua notorietà a film di grande successo come Kung fu Panda, The Karate Kid e al personaggio del detective dei tre capitoli di Rush hour. Da giovanissimo ha recitato in più un centinaio di pellicole di arti marziali a Hong Kong, spesso scrivendole e dirigendole.

Proprio per omaggiare questo grande personaggio, Sky Cinema Action dedica i martedì sera di febbraio alla filmografia dell’iconico attore, regista, produttore cinematografico e artista marziale cinese Jackie Chan, che vanta oltre 100 film nella sua filmografia.



Martedì 4 la programmazione inizia alle 19.20 e prevede: PROTECTOR, in cui Chan e Danny Aiello sono due poliziotti sulle tracce di un gruppo di rapitori che hanno sequestrate alla figlia di un ricco uomo di affari; il film tratto dal fumetto manga di culto CITY HUNTER – IL FILM; e BAMBOLE E BOTTE in cui Chan è un poliziotto di Hong Kong e, insieme al suo collega, ha il compito di proteggere un “signore della droga”.



Martedì 11 febbraio alle 19.10 apre la serata POLICE STORY, il primo capitolo dell'avvincente saga poliziesca che mescola comicità e azione, seguito da POLICE STORY 2 in prima serata e dal terzo capitolo, SUPERCOP, in seconda serata.



Martedì 18 dalle 19.10 vanno in onda: l’avventuroso PROJECT A – OPERAZIONE PIRATI, ambientato nella Hong Kong del 1800; THUNDERBOLT - SFIDA MORTALE, in cui Jackie Chan è un asso del volante costretto da un criminale a una corsa mortale; e PROTECTOR.



Martedì 25 chiudono il ciclo: CITY HUNTER – IL FILM, la commedia d'azione che ha consacrato in tutto il mondo Jackie Chan e la sua arte del Kung-Fu TERREMOTO NEL BRONX, e l’action ad alta tensione LA PRIMA MISSIONE.





I titoli sono disponibili on demand