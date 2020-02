Bafta 2020: scopri tutto ciò che c'è da sapere

Gli oscar britannici hanno visto trionfare il capolavoro di Sam Mendes (Skyfall, Spectre e American Beauty) che alla Royal Albert Hall di Londra, ha vinto il premio come miglior regista per 1917. Il suo film è riuscito a sbaragliare la concorrenza di The Irishman, Joker, Once Upon a Time... In Hollywood e Parasite. Un successo straordinario che sul grande schermo racconta la singolare visione dell’anno cruciale della Prima Guerra Mondiale. Nel cast, George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden.

Tra gli attori vincitori, Renée Zellweger vince il premio come migliore attrice protagonista per l'interpretazione in "Judy" mentre Joaquin Phoenix conferma i pronostici e porta a casa il premio come miglior attore protagonista per Joker. Laura Dern vince come miglior attrice non protagonista per il film "Storia di un matrimonio". Brad Pitt vince come miglior attore non protagonista per "C'era una volta a Hollywood", e al suo posto ha ritirato la sua collega protagonista del film, Margot Robbie. Per conoscere tutti i vincitori guarda qui la gallery.

Ai Bafta, oltre ai premni abbiao visto protagonisti i look delle attrici, incantevoli sul palco di questa edizione 2020. Guarda il video e scopri tutto ciò che c'è da sapere.