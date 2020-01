Underwater, il cast del film

Il 30 gennaio giunge in sala Underwater, thriller ricco d'azione con tratti horror. Una pellicola che vanta un ricco cast, da Kristen Stewart a T.J. Miller, fino a Vincent Cassel. Protagonisti alle prese con una misteriosa minaccia che pare giungere dalle profondità della Terra.

Il cast di Underwater

Il ruolo di Norah Price è stato affidato a Kristen Stewart, attrice statunitense classe 1990. La sua è una filmografia molto ampia e varia, con la notorietà giunta al suo 16esimo film, Twilight, al cinema nel 2008. Protagonista dell’intera saga, ha detto addio al ruolo di Bella nel 2012 con Breaking Dawn – Parte 2. Al suo fianco, tra gli altri, Robert Pattinson, altro attore che ha dato una svolta alla propria carriera, lasciandosi alle spalle i titoli per teenager. La Stewart ha recitato in Adventureland, al fianco di Jesse Eisenberg, On the Road, Camp X-Ray, Sils Maria, Still Alice e Café Society di Woody Allen, tra gli altri. Ha del tutto allontanato da sé l’etichetta di Twilight, mostrando doti attoriali che l’hanno portata a conquistare il premio come miglior stella emergente ai BAFTA nel 2010, un Cesar e un New York Film Critics Circle Awards nel 2015 per Sils Maria.

Il capitano Lucien ha il volto di Vincent Cassel, star francese nata nel 1966. Una lunga carriera cinematografica, nata nel 1989, che lo ha visto protagonista e co-protagonista di molte pellicole di grande spessore e successo. Impossibile non ricordare L’odio del 1995. Un film potente, drammatico e tremendamente reale, cui sono seguiti film di vario genere. Da Elizabeth a I fiumi di porpora, da Ocean’s Twelve e Thirteen a La promessa dell’assassino di David Cronenberg, fino a Il cigno nero, A Dangerous Method, In trance e molti altri.

Spazio inoltre per Paul, interpretato da T.J. Miller, attore americano classe 1981. La sua carriera al cinema ha avuto inizio nel 2008 con Cloverfield. Noto soprattutto per i suoi ruoli in televisione e, in particolare, per l’acclamato serie tv Silicon Valley, ha preso parte a svariati film d’azione e commedie. Da Transformers 4 di Michael Bay a Deadpool 1 e 2, passando per Ready Player One, Di Steven Spielberg.

La trama di Underwater

Film incentrato su di un gruppo di ricercatori, il cui compito è quello di riuscire a perforare il fondo della Fossa delle Marianne. Dovranno cercare lì delle risorse ma di colpo, a sette miglia di profondità, vengono travolti da un forte terremoto. La loro stazione sottomarina subisce dei danni, fino alla creazione di una breccia.

Alcuni membri dell’equipaggio riescono a salvarsi. Si tratta di Norah, Rodrigo, Paul e il capitano Lucien. Il gruppo di sopravvissuti decide di camminare sul fondo dell’oceano per raggiungere la stazione più vicina, non sapendo cosa stia accadendo fuori dalla base. Una volta giunti sul posto, trovano la biologa Emily e l’ingegnere Liam. La faglia apertasi pare aver però risvegliato qualcosa. Loro sono degli intrusi nel mondo sottomarino e una presenza misteriosa è pronta ad attaccarli.