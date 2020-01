Grace – Ispirazione cercasi, qui ci vuole una musa

Sabato 25 gennaio alle 21 su Sky Cinema Romance va in onda in prima tv la pellicola incentrata su uno scrittore in crisi di ispirazione, che trova la sua musa in una giovane donna mandata a controllarlo dal suo agente.

Sabato 25 gennaio alle 21, su Sky Cinema Romance, appuntamento per tutti quegli aspiranti romanzieri che almeno una volta, nella vita, hanno sofferto del celebre “blocco dello scrittore”. La soluzione a tutti i loro problemi, almeno a livello teorico, la offre Grace – Ispirazione cercasi, pellicola di Devin Adair in prima visione tv sul canale 307 di Sky.

Charlie Elliston, interpretato da Tate Donovan, è uno scrittore che al suo esordio ha sfornato un incredibile best seller, riuscito nell’impresa di vendere decine di milioni di copie. Da allora, però, il niente. Il secondo romanzo infatti, nonostante il passare degli anni, non è mai arrivato, e Charlie è diventato noto per la sua tendenza a procrastinare e per vivere recluso nella sua abitazione, dove vige il caos.

A cercare di risvegliarlo da questa impasse ci pensa il suo agente e amico di vecchia data Bernie (Matthew Lillard), alla disperata ricerca di risultati vista l’impazienza crescente dell’editrice di Charlie. L’arma segreta per sbloccare lo scrittore ha un nome: Dawn.

Dawn, interpretata dall’esplosiva Katie Cassidy, è una giovane barista e aspirante scrittrice che viene spedita a casa di Charlie per controllarlo e per ispirarlo. L’esordio, fra i due, non è facile. Ma Dawn è una ragazza che sa come farsi rispettare e in breve l’incontro-scontro fra queste personalità agli antipodi comincia a dare i suoi frutti.