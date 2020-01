I film più attesi del 2020

Il 2020 è cominciato da poco, ma già gli appassionati se lo chiedono: quali film proprio non possiamo perderci nel 2020?



Ecco 10 titoli tra le uscite cinematografiche più attese.

Jojo Rabbit

Richard Jewell

1917

Mulan

Bombshell

No Time to Die

Black Widow

Top Gun: Maverick

Soul

Tenet

“Jojo Rabbit”

Nelle sale italiane dal 16 gennaio, “Jojo Rabbit” è l’ultima opera di Taika Waititi. Il film racconta la storia di un bimbo tedesco di 10 anni, Jojo Betzler soprannominato “Rabbit”, appartenente alla Gioventù hitleriana. Si sente un nazista “speciale”, lui, per via del suo amico immaginario: un Hitler grottesco e caricaturale. Ma, quando scopre che la mamma nasconde una ragazza ebrea, le convinzioni del ragazzino cominceranno a vacillare.

“Richard Jewell”

“Richard Jewell”, nelle sale dal 16 gennaio, è il nuovo e attesissimo film di Clint Eastwood. Durante i Giochi Olimpici di Atlanta, nel 1996, la guardia giurata Richard Jewell scoprì la bomba nascosta nel Centennial Park, e salvò migliaia di vite facendo evacuare il celebre parco. Tuttavia, in soli tre giorni, passò dall’essere un eroe nazionale a diventare il ricercato numero uno dell’FBI, che iniziò a sospettare di un suo legame con quell’atto terroristico.

“1917”

Il 23 gennaio arriva al cinema “1917”, film sulla Prima Guerra Mondiale diretto da Sam Mendes. Schofield e Blake sono due giovani caporali britannici, amici e compagni; insieme, sono chiamati a consegnare una missiva ad un battaglione di 1600 uomini, che si trova al di là del territorio nemico. Solamente se il loro avvertimento arriverà a destinazione, i due riusciranno a salvare tutti i quei soldati. Ma il tempo a disposizione è poco, e il percorso al limite del possibile.

“Mulan”

Diretto da Niki Cairo, “Mulan” è il primo film del 2020 dedicato a figure femminili fortissime. Nelle sale dal 26 marzo, è il live-action dell’omonimo classico Disney: Hua Mulan è la figlia maggiore di un rispettato soldato cinese, a cui viene imposto di sposare l’uomo che la sua famiglia ha scelto per lei. Quando il suo Paese viene attaccato, l’imperatore ordina a ciascuna famiglia di mandare un uomo in guerra: per evitare che il padre, anziano e malato, si arruoli, Mulan sceglie di travestirsi con abiti maschili per andare a combattere.

“Bombshell - La Voce dello Scandalo”

Il 26 marzo arriva in sala “Bombshell - La Voce dello Scandalo”. Diretto da Jay Roach, con Margot Robbie e Charlize Theron nei panni delle protagoniste, si basa sulla vera storia dello scandalo sessuale che sconvolse l’impero mediatico dell’emittente tv Fox New. Nel 2016 Roger Ailes fu costretto a dimettersi, accusato di molestie da parte di un gruppo di donne decise ad unire le loro forze contro il predatore. “Bombshell” porta ora in scena quella vicenda.

“No Time to Die”

Esce il 9 aprile l’ultimo capitolo di “James Bond” interpretato da Daniel Craig. In “No Time To Die”, l’agente segreto 007 si trova in Giamaica, lontano dall’azione e dalla sua avventurosa vita, quando è costretto a rimettersi in gioco. Felix Leither, suo amico e compagno alla CIA, gli chiede di aiutarlo a liberare uno scienziato rapito ma - durante le ricerche - i due si imbatteranno in qualcosa di ben più grande: una tecnologia in grado di distruggere l’intero pianeta.

“Black Widow”

Data d’uscita il 29 aprile, per “Black Widow”. Prequel sulla storia dell'Avenger Natasha Romanoff (Scarlett Johansson), il film racconta le sue origini e il percorso che l’ha portata ad aderire, negli anni Ottanta, al programma sovietico Black Widow, volto alla creazione di super agenti assassine. Il passato torna a tormentare la Vedova Nera che, anziché scappare, decide di affrontarlo lasciando gli Avengers per tornare dalla sua vecchia famiglia.

“Top Gun: Maverick”

Il 16 luglio esce nelle sale “Top Gun: Maverick”, sequel dello storico (e amatissimo) “Top Gun”. Pete "Maverick" Mitchell ha ancora una volta il volto del Tom Cruise, ed è qui un istruttore di volo guida, tra gli altri, dell’aspirante top gun Bradley Bradshaw, figlio del suo ex partner di volo Nick "Goose" Bradshaw. L’obiettivo? Formare ragazzi per una missione speciale, che mai nessuno ha saputo portare a termine.

“Soul”

Il film da vedere nel 2020 coi bambini è “Soul”. Diretto da quel Pete Docter già regista di “Monsters & co.” e di “Inside Out”, il nuovo film Pixar (data d’uscita ancora sconosciuta) è la storia di Joe, insegnante di musica in una scuola media, che ama suonare il jazz e che sognava di diventare un grande musicista. Ad un certo punto la sua anima si perderà, e le “compagne” dovranno aiutarla a ritornare sulla Terra.

“Tenet”

Ancora non si conosce la data d’uscita di “Tenet”, nuovo film di Christopher Nolan. Ciò che è certo è che la pellicola (che vede attori del calibro di Robert Pattinson, Kenneth Branagh e Michal Caine) si svolge nel mondo dello spionaggio internazionale, con scene ambientate in sette diverse Nazioni.