I personaggi di Conan Doyle rivivono in veste comica nelle divertenti interpretazioni di Will Ferrell e John C. Reilly, di nuovo insieme dopo Fratellastri a 40 anni. Il celebre investigatore e il suo fidato amico devono lavorare per conto della Regina, ma sulla loro strada trovano un noto nemico: il malvagio professor Moriarty, appena uscito da prigione. Nel cast anche Ralph Fiennes, Hugh Laurie, Kelly Macdonald e Rebecca Hall. Appuntamento su Sky Cinema Uno con Holmes & Watson – 2 de menti al servizio della Regina giovedì 23 gennaio alle 21.15.

Una delle coppie più celebri della storia del crimine torna sul grande schermo. Sherlock Holmes e John Watson riprendono le loro vesti da investigatori in un'avventura inaspettatamente comica. Ispiratosi ai celebri dodici racconti del 1892 di Arthur Conan Doyle, il regista e sceneggiatore Etan Cohen ha infatti trasformato le cupe atmosfere londinesi in un palcoscenico di esilaranti vicende, aventi protagonisti proprio i due di Baker Street. Gli investigatori dovranno lavorare per conto della Regina ma sulla loro strada troveranno un noto nemico: il malvagio professor Moriarty, appena uscito da prigione, renderà il loro compito più difficile del previsto.