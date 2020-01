Daniel Auteuil compie 70 anni: l'omaggio di Sky Cinema Due

Daniel Auteuil è senza dubbio l’attore francese più conosciuto, più pagato e più popolare di Francia. Merito di carriera lunga più di 40 anni e anche di una capacità quasi unica di interpretare i ruoli più disparati con quell'estrema facilità che è tipica dei grandi interpreti.

Spesso i suoi personaggi non risultano gradevoli, spesso sono uomini taciturni, ombrosi con un sorriso tirato ma pieno di fascino. Un fascino che ha conquistato pubblico e critica in Francia (e nel mondo) che lo ha ripagato con innumerevoli riconoscimenti. Daniel Auteil ha conquistato, infatti. due César, una Palma d’oro e un David di Donatello, ha lavorato con registi come Haneke, Lelouch, Berri, Sautet, Leconte e Téchiné (ma anche con molti dei nostri: Faenza, Martinelli, Andò, Placido e Virzì, per cui ha interpretato il ruolo di Napoleone.



Tra i numerosi film che lo hanno visto protagonista ricordiamo La regina Margot di Patrice Chéreau, Il figlio perduto, L'Apparenza Inganna, L'avversario, In amore c'è posto per tutti, Sotto falso nome e 36 di Olivier Marchal. Ha recitato accanto a Juliette Binoche in Niente da nascondere (Caché, 2005) di Michael Haneke, nella pellicola N - Napoleone (2006) diretto da Paolo Virzi' e nel film Incontri d'amore (Peindre ou faire l'amour,2006) dei fratelli Larrieu.



Ha lavorato alla commedia Il mio miglior amico (2006) di Patrice Laconte, Il cecchino (Le Guetteur) di Michele Placido (2012), Le confessioni di Roberto Andò (2016), Quasi nemici - L'importante è avere ragione (Le Brio) di Yvan Attal (2017), Sogno di una notte di mezza età (Amoureux de ma femme), firmato dallo stesso Auteuil (2018) e La belle époque, di Nicolas Bedos (2019)





Per i 70 anni dell’attore e regista francese Daniel Auteuil, venerdì 24 gennaio dal preserale alla seconda serata Sky Cinema Due propone tre film che lo vedono protagonista: la commedia sui pregiudizi sociali con l’emergente Camelia Jordana QUASI NEMICI – L’IMPORTANTE È AVERE RAGIONE; la commedia in prima visione, in cui Auteuil è davanti e dietro la macchina da presa, SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ETÀ con Gérard Depardieu; e l’avvincente thriller 36, QUAI DES ORFÈVRES in cui ancora una volta Auteuil è al fianco di Depardieu.