In occasione del Sundance Film Festival 2020 che si terrà dal 23 gennaio al 2 febbraio, Sky dedica una collezione ai film passati in concorso nelle scorse edizioni. Su Sky On demand e Sky Go

Anche questo anno, come da tradizione nel mese di gennaio arriva il Sundance Film Festival, il più grande evento cinematografico indipendente americano. In questa edizione 2020 che si svolge in Park City, in Utah dal 23 gennaio al 2 febbraio sono stati selezionati 118 lungometraggi (documentari inclusi). Tra i grandi nomi che popoleranno il festival sono stati annunciati Anthony Hopkins, Tessa Thompson, Ben Affleck, Benedict Cumberbatch e Ana de Armas. Tra i titoli più attesi del Sundance figurano sicuramente Tesla di Michael Almereyda, con Ethan Hawke nei panni del brillante inventore serbo/americano, e Ironbark, con protagonista Benedict Cumberbatch sulla crisi dei missili cubani. Anche Downhill, la commedia drammatica di Nat Faxon e Jim Rash con Will Ferrell e Julia Louis-Dreyfus sembra promettente (anche se si tratta di un remake), e, in linea con la tradizione del Sundance, film come Black Bear e Horse Girl saranno probabilmente gli outsiders dell’edizione da non perdere di vista.

Per celebrare Il Sundance, anche Sky manderà in onda una serie di film passati in concorso nelle scorse edizioni.



Questa la lista dei film presenti nella collezione dedicata su Sky On Demand e Sky Go: