I 5 film horror in uscita nel 2020 da vedere

Da The Turning a Last Night in Soho, ecco i film horror da non perdere in questo 2020

Svariati i film horror che giungeranno al cinema nel 2020. Dal quasi reboot di The Grudge al secondo capitolo di A Quiet Place, con protagonista Emily Blunt, ancora una volta diretta da suo marito John Krasinski. Ecco dunque le cinque pellicole da non perdere per garantirsi un anno da brividi in sala.

The Turning

The Lodge

The Invisible Man

A Quiet Place 2

Last Night in Soho

The Turning

In uscita il 24 gennaio in America, The Turning non ha ancora una data per il mercato italiano. Si tratta di un nuovo adattamento per il grande schermo del classico di Henry James, Il giro di vite. La pellicola è ambientata in una misteriosa tenuta nelle campagne del Maine, dove vivono due giovani orfani, Flora e Miles, Brooklynn Prince e Finn Wolfhard, affetti da tremende turbe psichiche. Una giovane di nome Kate, MacKenzie Davis, viene assunta per prendersi cura di loro. Durante il suo soggiorno si rende però conto che la casa in cui risiede e i due bambini nascondono dei tremendi segreti.

The Lodge

Al cinema dal 16 gennaio 2020, è la storia di due ragazzi che si ritrovano in una baita di montagna con la nuova compagna del padre, che disprezzano profondamente. La madre è deceduta e i due non hanno mai superato la cosa. Si ritrovano inoltre bloccati all’interno della casa, data una tremenda tempesta di neve. La convivenza forzata sarà tremenda. Riemergono dei traumi passati della matrigna e, quando i rapporti sembrano rasserenarsi, ecco una strana presenza pronta a minacciare le loro vite.

The Invisible Man

Un horror particolarmente atteso, con protagonista Elisabeth Moss, al cinema dal 5 marzo 2020. La pellicola prende spunto dall’immaginazione di H.G. Weels. La protagonista è Cecilia, succube di una relazione violenta con Adrian, un brillante scienziato manipolatore e pazzo. Lei fugge nel cuore della notte e fa perdere le sue tracce. L’uomo ne resta traumatizzato e si suicida, lasciando a lei in eredità ben 5 milioni di dollari. Il testamento però contiene una clausola. Potrà avere i soldi soltanto se non verrà dichiarata mentalmente disturbata. Ciò le fa sospettare un tiro mancino da parte dell'ex e in breve inizia a sentirsi osservata. Avverte una presenza in casa, al punto da convincersi che Adrian non sia mai morto, bensì riuscito a rendersi invisibile.

A Quiet Place 2

Dopo il grande successo riscosso dal primo capitolo, si torna nel mondo di A Quiet Place, a partire dal 19 marzo 2020. Dietro la macchina da presa c’è ancora John Krasinski, autore anche di questa sceneggiatura. Non sarà presente nella pellicola, lasciando spazio a Emily Blunt, che interpreta Evelyn Abbott. É una madre di tre figli che non vorrebbe far altro che tenerli tutti al sicuro. Quello in cui vivono è però un mondo pericoloso, terrificante e letale, abitato da creature mostruose, il cui unico punto debole è dato da un udito particolarmente sensibile a certe sonorità. Ancora scarse le notizie in merito alla trama di questo sequel, che di certo vede aggiungersi al cast Djimoun Hounsou e Cillian Murphy.

Last Night in Soho

Un horror del regista Edgar Wright, in uscita l’8 ottobre, ovvero nel mese di Halloween. Si racconta la storia di Eloise, Thomas in McKenzie, fan ossessionata da una cantante degli anni Sessanta, Sandy, Anya Taylor-Joy. Di colpo la ragazza si ritrova catapultata in quel periodo storico, così da poter incontrare il suo mito da giovane. Gli anni Sessanta non sono però un posto così tranquillo come pensava e il suo viaggio nel tempo avrà conseguenze terribili.