Wolf Warrior 2, l’action cinese arriva su Sky Cinema

Record d'incassi in patria per l'action cinese con Frank Grillo. Leng Feng, ex combattente nell'unità operativa speciale del Wolf Warriors, si trova in Africa a difendere le navi commerciali contro gli attacchi dei pirati. L'ex soldato nasconde però la voglia di vendetta per la morte della sua fidanzata, uccisa durante un'operazione militare. Intanto però l'equilibrio nel paese africano viene però bruscamente rotto da un moto d'insurrezione armato che porta all'esplodere di una guerra civile.

Wolf Warrior II, che ha segnato il record assoluto d'incassi nella storia del cinema cinese, è un film imperdibile. Il regista Wu Jing, entrato nel mondo del cinema come attore esperto di arti marziali, guida con ritmo concitato le riprese dei combattimenti più folli, a mani nude come tra carri armati, sott'acqua come in fabbriche in mezzo al deserto, incorniciando con sapienza due ore acrobatiche e quasi completamente avviluppate in un nugolo di proiettili.