Sabato 11 gennaio alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno l’appuntamento da non perdere è quello con L’angelo del male - Brightburn.

Diretto da David Yarovesky e con Elizabeth Banks, David Denman, Jackson A. Dunn, Matt Jones e Meredith Hagner nel cast, questa pellicola mescola in maniera stupefacente il genere horror, il cine comic e la storia di formazione. Restituendo un cocktail cinematografico davvero inebriante, degno del suo produttore James Gunn, regista de I guardiani della Galassia.

Nato in circostanze misteriose dopo che i genitori non riuscivano ad avere figli, Brandon cresce come un ragazzino molto strano e altamente introverso.

La notte in cui è stato concepito, qualcosa è precipitato nei pressi della fattoria di famiglia. Qualcosa che di fatto ha provocato il concepimento in maniera sovrannaturale.

Una volta cresciuto, Brandon è attirato irresistibilmente da un mistero che si trova nel sotterraneo di una rimessa della fattoria di famiglia. A scuola ha un ottimo rendimento ma non riesce a legare affatto con i compagni di classe.

Mentre la madre e il padre cercano supporto psicologico, Brandon scopre di non essere normale e prenderà coscienza dei suoi incredibili poteri.

Un appuntamento imperdibile per tutti coloro che amano azione, buon cinema e storie di formazione: sabato 11 gennaio alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno non perdete L’angelo del male - Brightburn. Disponibile on demand anche in 4K.