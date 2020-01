Venerdì 10 gennaio alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno , in contemporanea con Sky Atlantic, arriva la nuova stagione della serie originale SKY-HBO-CANAL + creata e diretta dal Premio Oscar Paolo Sorrentino. Interpretata da Jude Law e John Malkovich, la serie evento è imperdibile. I primi due episodi vi aspettano venerdì 10 gennaio quindi non prendete appuntamenti

L’attesa si taglia con il coltello ma fortunatamente il countdown sta per finire: The New Pope è in arrivo, in onda venerdì 10 gennaio alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno, in contemporanea con Sky Atlantic, con i primi due episodi che non lasceranno scampo.

Incollandovi allo schermo e non facendovi vedere l’ora di scoprire come andrà avanti nelle prossime puntate.

Pio XIII è in coma e il Vaticano rimane senza guida. In realtà a tirare le fila di tutto c’è il Segretario di Stato Voiello.

Riuscirà a fare salire sul soglio pontificio Sir John Brennox, un aristocratico inglese affascinante e sofisticato che prenderà il nome di Giovanni Paolo III.

Dopo il giovane Papa bizzarro e ribelle, questo sembra il Papa a dir poco perfetto. Ma in realtà nasconde qualcosa di misterioso e segreto…

Intanto Pio XIII, al secolo Lenny, è diventato una specie di santo in terra, venerato dalle folle come una rockstar.

E farsi amare dai fedeli che nel cuore e nell’anima sembrano avere solo Pio XIII sarà una difficilissima impresa.

Ma Giovanni Paolo III è pronto a usare qualsiasi arma. E con lui Voiello…

La Chiesa si ritrova intanto al centro di vari scandali che rischiano di stravolgere le alte gerarchie in maniera irreversibile.

Tanta, tantissima carne al fuoco nei primi due episodi di The New Pope!

