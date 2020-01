City of Crime, il cast del film

Thriller noir firmato da Brian Kirk, “City of Crime” arriva nelle sale italiane il 9 gennaio.

La storia è quella di un detective della polizia newyorchese, impegnato nella caccia a due ex veterani di guerra diventati dei crudeli rapinatori. Durante un furto di cocaina, pieno di imprevisti, la coppia ha ucciso otto poliziotti. E, ora, le autorità sono tutte sulle loro tracce.

Nella versione originale, in realtà, il film si chiama “21 Bridges”: il riferimento è alle 21 vie possibili per entrare a Manhattan, 17 ponti e 4 tunnel. È questo il titolo voluto dai produttori, i registi di “Avengers: Endgame” Joe e Anthony Russo, che hanno chiamato per la regia Brian Kirk (al suo primo lungometraggio) e hanno voluto per il ruolo di protagonista Chadwick Boseman: l’attore non solo ha accettato, ma è anche entrato nella produzione del film.

“City of Crime”: il protagonista è Chadwick Boseman

Nei panni del detective Andre Davis troviamo Chadwick Boseman, attore classe 1977 originario di Anderson, nella Carolina del Sud. Il suo debutto risale al 2003, con la serie tv “Squadra emergenza”; ed è proprio in tv che comincia a farsi notare, prendendo parte a diverse produzioni e ottenendo il ruolo di Nathaniel "Nate" Ray in “Lincoln Heights - Ritorno a casa”.

Il suo primo ruolo al cinema è in “The Express” del 2008, cui seguono i film a tema sportivo “42” e “Draft Day” e il biografico “Get on Up - La storia di James Brown”, basato sulla vita del "Re del soul" James Brown. La fama arriva però nel 2014, quando firma un contratto con la Marvel e diventa la Pantera Nera di “Captain America: Civil War”, “Black Panther”, “Avengers: Infinity War” e “Avengers: Endgame”.

“City of Crime”: il cast

I due criminali, Michael Trujillo e Ray Jackson, sono interpretati rispettivamente da Stephan James e Taylor Kitsch. Il primo, canadese classe 1993, è noto soprattutto per “Race - Il colore della vittoria” e per “Selma - La strada per la libertà”; il secondo ha esordito in “Snakes on a Plane” al fianco di Samuel L. Jackson e ha raggiunto il successo con la serie NBC “High School Team”, in cui interpreta l'eroe della squadra di football del liceo Tim Riggins.

Completano il cast Sienna Miller, nei panni della detective della narcotici Frankie Burns, e J.K. Simmons, che è invece il capitano McKenna.

Attrice e modella, Sienna ha preso parte negli anni a grandi successi: “Alfie” (dove conosce Jude Law, con cui inizia una relazione), “Factory Girl” (in cui interpreta Edie Sedgwick, musa di Andy Warhol), “Interview”, “Stardust”, “The Girl - La diva di Hitchcock” e “American Sniper” di Clint Eastwood, solo per citarne alcuni. J.K. Simmons è invece celebre soprattutto per le sue partecipazioni alle serie tv “Law & Order - I due volti della giustizia”, “Oz” e “The Closer”. Il suo film più famoso è “Whiplash” con cui, per il ruolo dello spietato direttore d'orchestra Terence Fletcher, ha vinto l’Oscar come miglior attore non protagonista.