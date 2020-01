Camper Killer: avventura horror on the road

Camperisti, amanti delle avventure on the road e intenditori di horror top, non prendete appuntamenti per la sera di venerdì 10 gennaio.

Camper Killer è infatti il titolo che non potete assolutamente perdere!

Un horror da chapeau che vi terrà incollati allo schermo per non perdere nemmeno un attimo dell’avventura a tinte nere (e rosso sangue) della famiglia di Charles.

In onda venerdì 10 gennaio alle ore 21.00 su Sky Cinema Suspense, ha come protagoniste Mischa Barton e Denise Richards e racconta dell’anziano Charles che acquista un camper decisamente fatiscente e inquietante.

Decide di organizzare una gita on the road assieme all’intera famiglia ma la piacevole scampagnata si trasformerà in un incubo a occhi aperti (e ferite aperte).

Il mezzo di trasporto nasconde qualcosa di altamente inquietante. Quando la famiglia di Charles prenderà a bordo una coppia, la situazione precipiterà e le manifestazioni sovrannaturali esploderanno rivelando il camper un pericolo ambulante dai tratti diabolici.

Camper Killer vi aspetta venerdì 10 gennaio alle ore 21.00 su Sky Cinema Suspense, promettendo di tenervi incollati allo schermo. E al peluche di quando eravate bambini, quello che stringerete di notte dalla paura post visione del film…