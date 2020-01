Valeria Golino dal set di "Sei tornato"

Con 100x100Cinema, Alessandra Venezia ci porta sul set di “Sei tornato”, il nuovo film di Stefano Mordini (Il testimone invisibile, Pericle il nero, Acciaio). La pellicola sulla quale c’è ancora il massimo riserbo, narra le vicissitudini di Marco e Anita, una coppia felice che aspetta con gioia l’arrivo del loro bambino. Il titolo è lo stesso del libro americano di Christopher Coake, “You Came Back”, è ambientato a Venezia e racconta il dramma della morte di un figlio e dei relativi sensi di colpa. “Mi è sembrata una storia interessante perché affronta il dolore cercando una spiegazione al di là della realtà”, sottolinea il regista. Pochi gli indizi per individuare il genere, per Valeria Golino, protagonista del film insieme a Stefano Accorsi, Serena Rossi e Maya Sansa, potrebbe essere definito “un thriller soprannaturale”, per Accorsi si tratta forse “di un genere atipico”.



In attesa di saperne di più, guarda il video con l’intervista a una delle interpreti italiane più apprezzate in America, che con la sua proverbiale ironia ci svela alcuni “segreti del mestiere”. Nel servizio, l’attrice e regista ci racconta del processo creativo spesso frustrante con cui molti attori (non tutti lo ammetterebbero…) si ritrovano a fare i conti. Cosa vediamo noi spettatori sul grande schermo? “Il risultato della tensione tra quello che vorresti fare e quello che riesci a fare”. Parola di Valeria Golino.