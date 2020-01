Film stasera in TV: da non perdere oggi, lunedì 6 gennaio

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 6 gennaio, in TV su Sky. Commedie, fantascienza e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Non sposate le mie figlie! 2, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Lunedì 6 gennaio alle ore 21:15 arriva in prima visione su Sky Cinema Uno per l’appuntamento lunedì première “Non sposate le mie figlie 2”, diretto da Philippe de Chauveron, con Christian Clavier e Chantal Lauby. Sequel della fortunatissima commedia francese: Claude e Marie Verneuil sono ormai rassegnati al fatto che le loro quattro figlie hanno sposato uomini di origini e tradizioni diverse dalle loro, ma adesso le figlie stanno pensando di andarsene dalla Francia. Il motivo? Il clima discriminatorio nazionale è percepito da loro come una minaccia. Una commedia che riesce a far divertire e riflettere.

Che cosa aspettarsi quando si aspetta, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Regia di Kirk Jones. Un film con Cameron Diaz, Jennifer Lopez, Elizabeth Banks, Chace Crawford, Brooklyn Decker. L’intreccio di storie di cinque coppie in dolce attesa alle prese con le difficoltà e le emozioni tipiche della gravidanza. Il film, una romantica commedia corale, è tratto dall'omonimo libro scritto da Heidi Murkoff.

Moschettieri del Re - La penultima missione, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

“Moschettieri del Re – La penultima missione” è un film diretto da Giovanni Veronesi, con Pierfrancesco Favino, Rocco Papaleo, Valerio Mastandrea, Sergio Rubini, Margherita Buy. Una commedia che riprende i celebri personaggi creati dalla penna di Alexandre Dumas e li getta di nuovo nella mischia per una (pen)ultima missione. A convocare D’Artagnan e i tre moschettieri Athos, Porthos e Aramis è la regina di Francia, che vuole fermare le trame del cardinale Mazzarino, persecutore di ugonotti. Ma i moschettieri non sono più quelli di un tempo. Un cast d’eccezione con quattro fuoriclasse del cinema italiano: Favino, Mastandrea, Rubini e Papaleo. Un’avventurosa e divertente commedia.

Quo vado?, ore 21:15 Premium Cinema

Regia di Gennaro Nunziante. Un film con Checco Zalone, Eleonora Giovanardi, Sonia Bergamasco, Maurizio Micheli, Ludovica Modugno. La commedia dei record di Checco Zalone che ironizza sul mito del posto fisso. Disposto a tutto per non esser licenziato, un impiegato statale vagherà da un capo all'altro del mondo. Una storia accattivante e gustose risate assicurate.

I love Radio Rock, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Un film del 2009 diretto da Richard Curtis, con Philip Seymour Hoffman, Bill Nighy, Rhys Ifans, Nick Frost, Kenneth Branagh. A metà anni '60, nella rigida Inghilterra che si stava risvegliando grazie alla Swinging London, i teenager trovavano una scappatoia dalla severa realtà ascoltando le radio pirata che, a differenza della BBC, trasmettevano canzoni rock e pop ventiquattro ore al giorno. Una commedia brillante ed esilarante - e a tratti commovente - da vedere per una serata divertente.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Apollo 13, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film di Ron Howard uscito nel 1995 con un cast stellare: Tom Hanks, Kevin Bacon, Gary Sinise, Ed Harris. Si narra della fallimentare missione Apollo 13, che avrebbe dovuto essere la terza ad atterrare sulla Luna e invece si trasformò in una mozzafiato corsa contro il tempo per portare in salvo un equipaggio disperso nello spazio profondo e via via sempre più a corto di energia e ossigeno. La pellicola, inserita dal The New York Times tra i migliori 1000 film di sempre, ha portato a casa due Oscar e incassato decine di altri premi in giro per il mondo fra cui due Bafta.

Film biografici da vedere stasera in TV

La mia vita è uno zoo, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film del 2012, capolavoro del regista Cameron Crowe, con Matt Damon e Scarlett Johansson. La pellicola porta sullo schermo la storia tratta dal romanzo autobiografico di Benjamin Mee. Dopo la scomparsa prematura della moglie, il protagonista decide di traslocare assieme ai figli per cambiare aria. La casa prescelta per il trasferimento, tuttavia, si trova in un luogo abbastanza strano, ossia nel bel mezzo di un vecchio zoo semiabbandonato dall’uomo ma non certo dai duecento animali esotici che ancora lo abitano. Il contratto di vendita dell’abitazione prevede che l’acquirente s’impegni a non chiudere lo zoo, motivo per cui l’uomo si ritrova costretto a gestire assieme alla famiglia una vera e propria giungla. Un intenso dramma sentimentale.

Una famiglia al tappeto, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film di Stephen Merchant, con Florence Pugh, Dwayne Johnson, Lena Headey, Nick Frost. Saraya e suo fratello Zak crescono a Norwich, in Inghilterra, in una famiglia di wrestler. Da ragazzi diventano entrambi lottatori: i loro nomi sul ring sono Paige e Zak Zodiac. La WWE chiama entrambi per un provino, ma solo la più giovane Paige passa la selezione e viene chiamata a unirsi a uno show in Florida. Trasferitasi negli Stati Uniti, Paige deve adattarsi alle regole della WWE, potendo contare solamente su se stessa e sull'appoggio a distanza della famiglia. La vera storia della lottatrice inglese Saraya "Paige" Bevis.

Film d’azione da vedere stasera in TV

XXX, ore 21:00 Sky Cinema Action

Un film di Rob Cohen, con Vin Diesel, Asia Argento, Samuel L. Jackson. Xander Cage è uno specialista di sport estremi, le cui imprese sono conosciute in tutto il mondo. Trovandosi nei guai con la legge, la CIA gli propone la libertà in cambio della sua collaborazione in una pericolosa impresa. Scene d’azione spettacolari e battute fulminanti per il primo film "americano" di Asia Argento.

L’incredibile Hulk, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Diretto da Louis Leterrier, con Edward Norton, Liv Tyler, Tim Roth, Tim Blake Nelson, Ty Burrell, William Hurt. Bruce Banner si è nascosto in una labirintica favela del Brasile, dove lavora in una fabbrica che imbottiglia bibite al guaranà e conta i giorni “senza crisi”, allenandosi a mantenere basse le pulsazioni cardiache agendo sulla respirazione e sul rifiuto delle provocazioni. Film tratto dalla serie di fumetti Marvel, ben interpretato e con buoni effetti speciali. Piacerà molto agli appassionati del genere.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Bølgen - The Wave, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Un film di Roar Uthaug, con Kristoffer Joner, Ane Dahl Torp, Jonas Hoff Oftebro. Il geologo norvegese Kristian si trova a Geiranger in compagnia della propria famiglia quando una frana avvenuta in montagna causa un'onda di ben ottanta metri ed un vero e proprio tsunami si abbatte sull'intera cittadina. L'uomo combatte con tutte le forze per trovare una soluzione immediata al disastro e salvare la moglie e i figli. Il primo disaster movie realizzato in Scandinavia, dagli effetti speciali stupefacenti.

Ben is back, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Regia di Peter Hedges. Un film con Julia Roberts, Lucas Hedges, Courtney B. Vance, Kathryn Newton, Tim Guinee. Un ragazzo lascia la comunità di recupero per passare il Natale con la famiglia, mettendo tutti alla prova. Una toccante pellicola sulla tossicodipendenza con Julia Roberts e Lucas Hedges.

Scarface, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Scritto da Oliver Stone e diretto da Brian De Palma, “Scarface” è il remake dell’omonimo lungometraggio del 1932. Nel cast: Al Pacino, Steven Bauer, Michelle Pfeiffer, Mary Elizabeth Mastrantonio, F. Murray Abraham. Ambientato nella Miami anni ‘80, al centro di un considerevole traffico di droga, il film racconta l’ascesa nel mondo criminale di Tony Montana e Manny Ribera. Inizialmente delinquente da quattro soldi, Tony arriverà a farsi le ossa come numero due dell'organizzazione del boss Frank Lopez, fino a diventare lui stesso signore della droga. Un ottimo remake del capolavoro degli anni ’30, da non perdere.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Animali fantastici – I Crimini di Grindelwald, ore 21:15 Premium Cinema +24

Film per la regia di David Yates, scritto da J. K. Rowling, con Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller. Continuano le avventure di Newt, lo studioso di creature magiche alle prese con animali fantastici in fuga. La pellicola è il secondo episodio della serie Animali fantastici, spin-off e prequel della serie cinematografica di Harry Potter, ispirata all'omonimo libro di J. K. Rowling.

City of angels - Città degli angeli, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film diretto da Brad Silberling, con Meg Ryan, Nicolas Cage, Colm Feroe, Andre Braugher, Dennis Franz, Colm Feore. Un angelo ha il compito di proteggere una giovane donna chirurgo in crisi. Stando accanto alla ragazza, l’angelo se ne innamora e inizia a desiderare di non essere più solo un’entità spirituale, ma di vivere come tutti gli umani in un corpo fatto di carne e ossa. Remake de “Il cielo sopra Berlino” di Wim Wenders.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in TV