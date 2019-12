Film 2019: le migliori soundtrack

di Floriana Ferrando

Una canzone scritta appositamente per il film, un mix di canti e balli o un successo pop piazzato al punto giusto della narrazione: la soundtrack di un film può contribuire a definirne il successo, rendendo persino iconica la scena in questione.

Il 2019, in fatto di sottofondi musicali sul grande schermo, si difende bene: dai sound in salsa splatter del lavoro di Quentin Tarantino all’ultimo successo di animazione targato Disney, ecco le migliori colonne sonore dell’anno.

Idina Menzel per Frozen 2

Dopo l’Oscar per la migliore canzone vinto nel 2014 con il brano “Let It Go”, Idina Menzel presta la sua ugola al sequel recentemente giunto nelle sale. Anche questa volta dietro alla colonna sonora del film ci sono Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez, che per Frozen 2 hanno composto un brano originale, puntando su un titolo ad effetto, che evoca in un batter d’occhio una nuova avventura: “Into The Unknown” (‘Nell’ignoto’) può essere considerato un degno seguito del successo precedente. Resta da scoprire se la canzone sarà fra la rosa dei candidati ai prossimi Academy Awards.

Il Re Leone e Beyoncé

I remake in live action delle fiabe Disney più celebri sono i grandi protagonisti del 2019. In particolare, Il Re Leone si rivela un successo, probabilmente anche grazie alla colonna sonora firmata da diverse star internazionali della musica, come Elton John e Tim Rice. Ma a fare la differenza è Beyoncé con la sua “Spirit”, una ballad fatta di testi profondi e gorgheggi esemplari.

Il pianoforte retrò di C’era una volta a Hollywood

La colonna sonora dell'ultimo film di Quentin Tarantino è in salsa retrò, come già ci avevano abituati i successi precedenti del regista cult. Le melodie del pianoforte di Neil Diamond, con “Brother Love’s Travelling Salvation Show”, si legano perfettamente al panorama storico in cui è ambientato il film, la Hollywood del 1969.

Le chicche di Elton John in Rocketman

Il musical di Dexter Fletcher sulla scalata al successo dell’artista Elton John offre al pubblico molte scene audaci. Uno dei momenti iconici della pellicola, interpretata dall’attore Taron Egerton, ha come sottofondo musicale il brano “Saturday Night’s Alright For Fighting”, una delle composizioni più rock dell’artista, proveniente dall'album del 1973 “Goodbye Yellow Brick Road”.

Pazzi per Bruce Springsteen in Blinded By The Light

Un altro brano iconico che ha tenuto banco sul grande schermo durante il 2019 è “The Promised Land” di Bruce Springsteen. Ritroviamo la canzone sul set di Blinded By The Light - Travolto dalla musica, film biografico sulla vita di un celebre giornalista e sulla sua ossessione adolescenziale per Bruce Springsteen.

Usher incontra J. Lo in Hustlers

Uno dei momenti musicalmente meglio riusciti di Hustlers di Lorene Scafaria, con Jennifer Lopez e Constance Wu, riguarda un’icona della musica R&B. Le spogliarelliste protagoniste della pellicola ospitano sul set Usher, ballando sulle note della sua hit di successo del 2008, “Love In This Club”.

Gli ultimi Vendicatori Marvel

Un climax perfettamente adatto ai Vendicatori quello a cui dà vita Alan Silvestri con “Portals” in Avengers: Endgame. Il brano suona come un impetuoso grido di battaglia, alla volta della lotta finale della squadra di supereroi Marvel contro il villain Thanos.

Captain Marvel si fa rock

Nei titoli di coda dell'avventura di Carol Danvers arriva un pezzo iconico di altissimo rock degli anni Novanta, “Celebrity Skin” di Hole. Chitarre graffianti e tamburi martellanti creano uno spettacolo emozionante, per una storia divertente e potente, allo stesso tempo.

RISPONDI AL QUIZ: Conosci le colonne sonore dei film?

(se non visualizzi il contenuto multimediale CLICCA QUI)