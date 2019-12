Sono trascorsi trentasei anni da quando gli italiani nel lontano 1983 si recarono in massa nei cinema per vedere l’antesignano di tutti i cinepanettoni, ovvero Vacanze di Natale di Carlo Vanzina, film che avrebbe segnato l'inizio di un'epoca fatta di risate e grandi successi. Arriva, ora, per la prima volta in tv, (su Sky Cinema Uno giovedì 2 gennaio alle 21.15), 'Super Vacanze di Natale' una sorta di versione concentrata di tutto il meglio dei cinepanettoni. L’ottimo Paolo Ruffini ha avuto la brillante idea di prendere il meglio di questo genere e di farne un vero e proprio film di montaggio da 90 minuti scandito da fili narrativi e costruito con scene da 33 film e un supercast a partire dai mattatori Massimo Boldi e Christian De Sica insieme a, fra gli altri, Alberto Sordi, Stefania Sandrelli, Massimo Ghini, Sabrina Ferilli, Diego Abatantuono, Michelle Hunziker, Claudio Bisio, Ezio Greggio, Lillo e Greg, Belen. Super vacanze di Natale vede inoltre lo stesso Ruffini guest star e supervisore del progetto che chiude idealmente una tradizione lunga più di 30 anni.



"Un’ operazione di montaggio emotivo-comico, perché porta avanti l'emozione della risata e della comicità", così la definì lo stesso Ruffini al momento del lancio del film nei cinema. Soprattutto un’opera omni-comprensiva che racchiude il meglio del meglio di questo tipo di comicità.

Si va da Vacanze di Natale (Carlo Vanzina 1983, ormai un cult assodato) a Natale a Londra - Dio salvi la Regina (2016, Volfango De Biasi) passando per gli Yuppies della metà degli anni Ottanta (Vanzina e Oldoini), le Vacanze di Natale 90 e 91 (Oldoini), i vari Natale sul Nilo, in India, a Miami, a New York, in crociera, a Rio, a Beverly Hills, in Sudafrica (Neri Parenti dal 2002 al 2010); ci sono anche Anni 90 parte I e II (Oldoini), S.P.Q.R. - 2000 e 1/2 anni fa (Carlo Vanzina), A spasso nel tempo (Vanzina 1997), Paparazzi e Tifosi (Parenti 1999) fino ai più recenti Colpi di fulmine, Colpi di fortuna (Neri Parenti 2012 e 2013), Un Natale stupefacente, Natale col boss (Volfango De Biasi 2014 e 2015).

Insomma un film da non mancare per iniziare il nuovo anno con la consueta allegria e spensieratezza.



