Playmobil: The Movie, la trama del film

Il 31 dicembre 2019 giunge al cinema Playmobil: The Movie, un film d’animazione per tutta la famiglia con un ricco cast di doppiatori sia nella versione americana che italiana. Basti pensare a Daniel Radcliffe, Cristina D’Avena e J-Ax. Una pellicola ideale per allietare il periodo delle festività post natalizio, tra Capodanno e l’Epifania.

Playmobil: The Movie, la trama

Alla regia c’è Lino DiSalvo, Head of Animation per Frozen. Una vera e propria garanzia, per un film ispirato agli storici giocattoli Playmobil, prodotti dall’omonima compagnia tedesca. La protagonista è una giovane ragazza di nome Marla. Conduce la sua normale vita quando di colpo viene catapultata in un mondo sconosciuto. Si ritrova in una realtà parallela, quella di Playmobil. Nulla è come sembra e ben presto Marla avrà modo di rendersene conto. Tante le preoccupazioni, dovute ai molti potenziali pericoli. Nella sua mente però c’è un solo pensiero fisso: ritrovare suo fratello e tornare insieme nella propria realtà.

Il fratellino disperso si chiama Charlie e, come Marla, anche lui è stato tramutato da umano in giocattolo. Nel mondo nel quale si ritrovano la magia è una componente molto potente. Charlie è infatti stato tramutato in un potente guerriero vichingo. La sua potenza lo pone nel mirino di un personaggio inizialmente non ben identificato. Questi lo rapisce e intende sfruttarlo per i suoi piani.

Marla si ritrova dunque a dover chiedere aiuto a svariati sconosciuti, tutti un po’ strambi, creando di fatto una banda per riuscire a trovare Charlie. Si avventura in questo strano mondo al fianco di Del, autista di un food truck. Questi conosce Rex Dasher, un celebre agente segreto, che prende a cuore la causa di Marla. Si tratta infatti di un caso di sparizione per nulla isolato. In molti sono svaniti nel nulla negli ultimi mesi, spiega Rex, che ha una pista. Charlie intanto è costretto a lottare come gladiatore nell’arena dell’imperatore Massimo. Questi intende sfruttare la sua forza bruta per porlo dinanzi a un’infinità di mostri terrificanti, così da intrattenere il suo popolo.

Playmobil: The Movie, cosa sapere

Il film è stato ideato per celebrare un importante compleanno. Si tratta del 45° anno di vita della linea Playmobil, nata nel 1974. In molti ritengono erroneamente che si tratti di una versione modificata delle minifig Lego. È questo il pensiero comune a causa del clamoroso successo di questa linea di giocattoli. La verità però è che i tanto amati Lego sono nati nel 1975, per poi essere finalizzati nel 1978. Al tempo si seguì proprio l’intuizione di Hans Beck, inventore dei Playmobil. Ciò detto, la linea di mattoncini Lego è invece nata nel 1958.

Nel corso degli anni non si è mai ottenuto un risultato convincente in video per quanto riguarda questa linea di giochi, mai capaci di raccontare in maniera parodica il mondo moderno. Questa pellicola rappresenta dunque il coraggioso tentativo di tener testa al colosso Lego sul grande schermo, optando per una star amatissima dai giovanissimi e non solo come Daniel Radcliffe, l’indimenticato Harry Potter.