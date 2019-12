Un gruppo di amici crede di avere un'idea geniale per fare soldi facili. Ma uno scherzo del destino li catapulta negli Anni Ottanta. Il film, Non ci resta che il crimine , che ha ottenuto 2 candidature ai Nastri d'Argento, ti aspetta mercoledì 1 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno .

Massimiliano Bruno dirige Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Edoardo Leo, Gianmarco Tognazzi e Ilenia Pastorelli nella commedia di successo che ci porta a spasso nel tempo. Tre amici sfaccendati cercano sempre il modo di fare soldi facili, l’ultima idea è quella di organizzare il tour dei luoghi della banda della Magliana. Un giorno però, in fuga da un loro ex amico, finiscono un cunicolo spaziotemporale e si ritrovano all’inizio degli anni 80 proprio fra i componenti di quella banda criminale. Non ci resta che il crimine ti aspetta mercoledì 1 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno.

Moreno e Sebastiano sono due sfaccendati, anzi, come li definisce l'amico Gianfranco che invece è diventato un uomo di successo, due "poracci". Ma i tre sono cresciuti insieme, e Moreno e Sebastiano da bambini bullizzavano il piccolo Gianfranco, soprannominandolo "il Ventosa". Con loro c'era anche Giuseppe, che ora fa il commercialista precario e subisce le angherie del suocero, che lo paga solo quando gli pare. Sebastiano peraltro è intrappolato in un matrimonio infelice e Moreno, pur cercando da sempre il modo di "fare i soldi con la pala", non riesce neppure a pagare gli alimenti arretrati alla ex moglie. Nel tentativo di sfuggire a Gianfranco, Moreno, Sebastiano e Giuseppe si infilano in un cunicolo spaziotemporale che li catapulta all'epoca in cui erano bambini: il giugno 1982, per la precisione.