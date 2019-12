Il mashup dei film del 2019. VIDEO

Non manca nessuno: c'è Dumbo, Hustlers, John Wick Chapter 3 – Parabellum, Spider-Man: Far From Home, The Lighthouse e molti altri. Sono i mashup delle pellicole dell'anno, realizzati da alcuni utenti su YouTube. GUARDA I VIDEO E RISPONDI AL QUIZ

di Floriana Ferrando

Movie Pictures 2019, i film dell’anno

PIù essenziale il mix ideato dallo youtuber Clark Zhu, che ha concentrato il meglio del cinema del 2019 in poco più di tre minuti di video. Funziona la scelta di inserire all’inizio della narrazione la battuta “Raccontami una storia” tratta dal film Tolkien di Dome Karukoski e pronunciata dall’attrice Lily Collins, per poi dare il via ad una carrellata di scene ormai note a chi ha seguito i successi cinematografici dell’anno che va concludendosi. A chiudere il video, il volto di Robert Downey Jr. nei panni di Tony Stark alias Iron Man in Avengers: Endgame, seguito da una citazione tratta da Queen & Slim, film di esordio della regista Melina Matsoukas (QUI l’elenco completo dei film).

Joker, il re dei Mashup del 2019

Tra i film dell’anno più discussi c’è il Joker di Todd Phillips, vincitore del Leone d’oro al Festival del Cinema di Venezia. Il villain interpretato da Joaquin Phoenix è caduto vittima di diverse rivisitazioni online, finendo per incontrare altre pellicole di successo.

Nelson Carvajal del portale specializzato Free Cinema Now ha mescolato due fra le interpretazioni meglio riuscite dell’attore, creando un mix di scene tratte dal comic-movie e da The Master di Paul Thomas Anderson, pellicola del 2012 in cui Phoenix interpreta Freddie Quell, reduce di guerra, sociopatico, con vari problemi psicologici. Il risultato è avvincente e porta alla luce inaspettate similitudini fra Arthur Fleck e il protagonista di The Master. E ancora, Joker incontra i comici Aldo, Giovanni e Giacomo (e sfiora le 300 mila visualizzazioni) e balla sulle note di “Ocean to Ocean” di Pitbull .

