Su Sky Cinema Uno c'è Creed II

Dopo il grande successo di critica e di pubblico di Creed - Nato per combattere (170 milioni di dollari d’incasso in tutto il mondo), arriva per la prima volta in Tv il capitolo successivo Creed II (giovedì 26 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno) . Nel cast, accanto all’oramai leggendario, il tre volte candidato all'Oscar Sylvester Stallone, anche Michael B. Jordan nei panni di Adonis Creed.

La storia riprende da dove si era concluso il primo capitolo.

Adonis Creed, grazie alla guida, paternale e da coach, di 'zio' Balboa ora è un affermato campione del mondo che ha anche trovato la donna da amare, Bianca (Tessa Thompson), talentuosa cantautrice con cui vuole mettere su famiglia. Anche sua madre adottiva poi, Mary Anne Creed (Phylicia Rashad), finalmente lo ha accettato, anche se non voleva che seguisse le orme del padre morto sul ring.

Ma i mostri del passato sembrano non dormire mai, specie per un ragazzo che non è ancora in pace con se stesso. Un passato, quello di Creed, che ha un nome e un fisico ingombrante: Viktor Drago (Florian 'Big Nasty' Munteanu), figlio di quell'Ivan Drago (Dolph Lundgren), pugile russo che aveva ucciso il padre Apollo trent'anni prima.

La sfida con questo campione dei pesi massimi imbattuto – e che si anima come un automa omicida ad ogni parola del padre all'angolo del ring - è insomma inevitabile. E sarà anche doppia sfida, prima negli Usa e poi in Russia, come richiede la più classica delle drammaturgie tra caduta e riscatto. Ma in questo film in cui i valori della famiglia sembrano centrali, con relative ed eventuali lacrime da consumare, va detto che i combattimenti sono davvero perfetti, anche se a prevalere su tutto è la malinconia, soprattutto nel finale.