Natale 2019, i migliori film romantici

L'amore non va in vacanza

di Helena Antonelli

A dicembre si respira un’atmosfera davvero speciale e per questo Sky Cinema celebra l’amore con Sky Cinema Romance, il canale dedicato ai grandi classici e le pellicole romantiche più belle del 2019 e non solo. Film romantici che devono essere necessariamente visti (o rivisti) durante il periodo natalizio per poter assaporare un po’ la magia dell’amore anche a Natale. Prima di buttare giù la lista dei buoni propositi occorre dunque fare il pieno di buoni sentimenti. Ecco a voi la top 5 dei migliori film romantici tutti da gustare su Sky Cinema Romance.

A Christmas Kiss - Un Natale al bacio

Wendy è un’aspirante designer di interni che lavora come segretaria e tuttofare di Priscilla Hall, un’arredatrice molto conosciuta, ma insensibile e severa. Una sera, prima di uscire con le amiche Tressa e Caroline, Wendy si reca a casa di Priscilla per svolgere una commissione e scende in ascensore insieme a uno sconosciuto, con il quale scambia un bacio impulsivo quando l'ascensore inizia a precipitare. Il giorno dopo la ragazza scopre che si tratta di Adam, il ricco fidanzato di Priscilla, ma lui non la riconosce perché Wendy in ascensore era molto truccata. L'uomo chiede a Priscilla di decorare e preparare casa sua per un’imminente raccolta fondi a scopo benefico, e Adam e Wendy hanno così l'opportunità di conoscersi meglio.



A un metro da te

Grande successo per la struggente storia d’amore tra adolescenti segnata dalla malattia. Stella ha la fibrosi cistica, che la costringe a lunghi periodi di degenza ospedaliera, nella speranza di un trapianto. Will è nuovo nel reparto ospedaliero e la sua forma di fibrosi cistica è talmente grave che lui non si illude di poter vivere a lungo. Almeno finché non si innamora di Stella.

Il fidanzato di mia sorella

La commedia in cui Jessica Alba e Salma Hayek seducono Pierce Brosnan, un affascinante professore di letteratura inglese sessantenne con la passione per i flirt senza impegno con le sue studentesse. Un giorno nel bar in un albergo londinese incontra Olivia, una bella quarantenne con cui il feeling è immediato e irresistibile. Peccato che Olivia sia la sorella maggiore di Kate, la studentessa con cui Richard ha al momento una relazione. Peccato anche che Kate sia incinta di Richard, e scelga proprio quel giorno al bar per comunicare la notizia ad entrambi.

Mangia, prega, ama

Julia Roberts nei panni di Liz Gilbert. Una bella casa a New York, un matrimonio fresco, una carriera di successo. Ma improvvisamente scopre che tutto questo non è quello che vuole e che per capire cosa cerca davvero dovrà lasciare tutto e tornare dallo sciamano balinese che le ha messo la pulce dell'insoddisfazione nell'orecchio, passando per Roma, dove vuole imparare a godersi la vita partendo dall'apprezzamento del buon cibo, e dall'India, dove vuole imparare a pregare.

L’amore non va in vacanza

Cambiare casa e continente può aiutare a trovare il vero amore? È quanto capita a Natale a Iris e Amanda, due donne che tramite un sito decidono di trascorrere le feste a casa dell’altra per dimenticare i propri dolori: entrambe incontreranno inaspettatamente una persona molto interessante in terra straniera. Un film con Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law, Jack Black, Eli Wallach, Rufus Sewell.