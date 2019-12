Il Grande Natale di Sky Cinema

Tante prime visioni per tutto il periodo festivo,tra cui numerosi film italiani come 10 GIORNI SENZA MAMMA, NON CI RESTA CHE IL CRIMINE e IL TRADITORE. E dal 26 dicembre fino a domenica 5 gennaio si accende Sky Cinema Rocky™, un canale interamente dedicato al pugile più famoso del cinema con la prima visione di CREED II

Il bello delle feste è stare insieme, magari con un bel film da vedere in famiglia. Per questo Sky Cinema per tutto il periodo festivo offrirà tantissime prime visioni con film di tutti i generi e per tutti i gusti. Inoltre, un intero canale dedicato al pugile più famoso della storia del cinema: su Sky Cinema Rocky™ (dal 26 dicembre al 5 gennaio) tutti i film della saga e la prima visione di “Creed II”.

Si parte lunedì 23 dicembre con una doppia proposta: su Sky Cinema Uno alle 21.15 Jennifer Lopez e Vannessa Hudgens in “Ricomincio da me”, un’emozionante commedia sulla voglia di riscatto, mentre su Sky Cinema Family alle 21.00 la nuova versione animata di “Zanna bianca”, dal capolavoro di Jack London. Per la vigilia di Natale su Sky Cinema Due alle 21.15 la storia di due personaggi amatissimi, “Stanlio e Ollio”, interpretati da Steve Coogan e John C. Reilly, mentre la sera del 25 dicembre Sky Cinema Uno propone alle 21.15 la nuova commedia con Fabio De Luigi e Valentina Lodovini di Alessandro Genovese, “10 giorni senza mamma”: cosa succede se una mamma sempre presente decide di partire per dieci giorni lasciando i tre figli con un papà fino ad allora praticamente assente?

Il giorno di Santo Stefano si accende sul canale 303 Sky Cinema Rocky™, un intero canale dedicato al pugile più famoso della storia del cinema, con i 6 capitoli della saga Rocky™, “Creed - Nato per combattere” e la prima visione di “Creed II” (in prima visione il 26 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Rocky™), sequel del film del 2015, spin-off della saga di Rocky Balboa, che riprende alcuni personaggi e vicende di Rocky IV. Si tratta dell’ultimo capitolo della saga di Sylvester Stallone nei panni di un ormai anziano Rocky Balboa diviso tra famiglia, pugni e fama, che è stato accolto calorosamente dal pubblico e dalla critica.

La programmazione festiva continua venerdì 27 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Due con “Old man and the gun”, l’ultimo film da attore di Robert Redford, la storia vera di Forrest Tucker, un rapinatore seriale di 77 anni, mentre sabato 28 dicembre la struggente storia d’amore tra adolescenti segnata dalla malattia, “A un metro da te”, che ha ottenuto un notevole successo al botteghino.

Domenica 29 dicembre su Sky Cinema Due ancora protagonista il cinema italiano con “Il traditore” di Marco Bellocchio e con Pierfrancesco Favino nei panni di Tommaso Buscetta, il primo grande pentito di mafia. Un film che ha già conquistato 7 Nastri d’Argento

La sera del 1° gennaio un super cast tutto italiano è protagonista della divertente commedia “Non ci resta che il crimine” diretta da Massimiliano Bruno, con Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Edoardo Leo, Gianmarco Tognazzi e Ilenia Pastorelli. Il giorno dopo, giovedì 2 gennaio su Sky Cinema Due il film premiato a Venezia per la miglior regia, “I fratelli Sisters” di Jacques Audiard con Joaquin Phoenix, John C. Reilly e Jake Gyllenhaal, mentre venerdì 3 gennaio “Attenti a quelle due”, una commedia tutta al femminile con la strana coppia composta da Anne Hathaway e Rebel Wilson.

Per l’Epifania una doppia commedia di provenienza francese: su Sky Cinema Uno alle 19.20 “Non sposate le mie figlie” e alle 21.15 in prima tv “Non sposate le mie figlie 2”, che torna ad affrontare il tema della convivenza tra culture differenti.

Tutti i film del Natale di Sky Cinema sono disponibili anche on demand su Sky e NOW TV, insieme a numerosi altri film come “Il Grinch”, il film d’animazione su uno dei personaggi più famosi delle favole in rima del Dr. Seuss; “Amici come prima”, la commedia diretta da Christian De Sica che segna il ritorno dello storico duo Boldi-De Sica.

Da segnalare anche i film di Premium Cinema, disponibili anche on demand su Sky: “Animali Fantastici: i crimini di Grindelwald” (in prima tv venerdì 20 dicembre alle 21.15), la seconda delle nuove avventure del Wizarding World nonché sesto film legato alla saga di Harry Potter; “La prima pietra” (in prima tv venerdì 27 dicembre alle 21.15), commedia corale italiana con Corrado Guzzanti, Kasia Smutniak e Serra Yilmaz; “Small Foot – Il mio amico delle nevi” (in prima TV venerdì 3 gennaio alle 21.15), la divertente animazione che rivisita la leggenda di Bigfoot con le voci italiane di Lorenzo Licitra e Lodovica Comello.