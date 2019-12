Sabato 21 dicembre alle ore 21.15 arriva in prima visione su Sky Cinema Uno Welcome Home - Uno sconosciuto in casa . Diretto da George Ratliff, il film è ambientato in Italia e racconta la storia di un pericoloso triangolo amoroso.

Welcome Home è un thriller psicologico del 2018 diretto da George Ratliff, girato completamente in Italia, a Todi. I protagonisti sono Aaron Paul ed Emily Ratajkowski, che danno vita alla coppia statunitense formata da Bryan e Cassie, mentre Riccardo Scamarcio è l’inquietante italiano Federico.

Bryan e Cassie, reduci dal tradimento di lei, si recano in Italia, nella campagna umbra, per trascorrere un periodo di vacanza, che dovrebbe essere riparatore. La casa che prendono in affitto tramite il sito internet Welcome Home, però, si trova vicino a quella di un uomo, Federico, che entrerà nelle loro vite portando grandi sconvolgimenti e peggiorando la situazione tra i due, che sono lì proprio per il motivo opposto, ovvero ricostruire il loro rapporto e ritrovare la loro intimità.

A conoscere per prima Federico è Cassie, che rimane affascinata dalla sua gentilezza e fa amicizia con lui lasciandolo entrare sempre più nella sua vita e in quella del compagno, anche se quest’ultimo non è d’accordo. Infatti, non gradisce la presenza dell’uomo e si sente anche minacciato da lui, che pare molto affascinante. Ben presto Federico si accorge della gelosia dell’uomo e la sfrutta a suo favore per mettere i due americani l’uno contro l’altra. Così entrano tutti in un macabro gioco dal meccanismo sexy ma pericoloso che potrebbe sfuggire di mano da un momento all’altro. Faranno così inquietanti scoperte, prima fra tutte quella che Federico non è per niente la persona che sembrava essere.