Star Wars: the rise of Skywalker, la parola al cast

L'attesa è altissima per Star Wars: the rise of Skywalker . In questo video di Kika Press ecco alcune interviste ai protagonisti che ci portano nel clima del nono capitolo della saga Star Wars: the rise of Skywalker, la recensione dell'episodio 9 della saga

Attesa alta. Immensa. E ora ci siamo. E' arrivato finalmente nelle sale cinematografiche Star Wars: the rise of Skywalker. Molti si sono presentati al cinema a mezzanotte, poiché in alcune città hanno organizzato delle anteprime speciali, spesso a tema, altre volte a maratona.



In questo video di Kika Press potete vedere alcune interviste ai protagonisti. Daisy Ridley che interpreta Ray parla dell'importanza del valore istinto mentre John Boyega che è Finn sottolinea l'importanza di essere protagonista di questo progetto e vedere tutti i cambiamenti che ci sono stati film dopo film in questa terza trilogia. Keri Russel ovvero Zorri Bliss confessa di non avere ancora compreso la grandezza del progetto di cui ha fatto parte e si posiziona sulla stessa lunghezza d'onda Oscar Isaac che è Poe Dameron. Il regista JJ Abrams ha spiegato cosa è successo con Leila, della fortuna di avere trovato del girato da Il Risveglio della Forza che gli è stato utile per scrivere delle scene intorno alla sua immagine anche se "ammetto che ci fosse stata carrie Fisher avremmo potuto fare altre cose".