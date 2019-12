di Matteo Rossini

Clint Eastwood è pronto per portare uno dei casi di cronaca più famosi degli ultimi decenni nelle sale cinematografiche italiane. Il regista americano ha firmato un nuovo capolavoro basata sulla vicenda che alla metà degli anni ’90 travolse Richard Jewell.

Pochi minuti fa l’account Twitter della Warner Bros. Italia ha pubblicato il poster ufficiale, scopriamolo insieme.

“Richard Jewell”: la storia

È il 1996, Atlanta sta ospitando la ventiseiesima edizione delle Olimpiadi, i riflettori dei media di tutto il mondo sono puntati sulla città statunitense. Un evento imprevisto sconvolge l’opinione pubblica.

Richard Jewell, poliziotto trentaquattrenne, scopre le bombe salvando la vita a tantissime persone, nel giro di pochi minuti l’uomo diventa una delle persone più famose a livello internazionale finendo sui media di tutto il mondo, ma le cose non durano molto.

L’FBI inizia a indagare sul caso, i media cominciano a sospettare di lui, in pochi giorni il poliziotto passa da eroe nazionale a principale indiziato.

Richard Jewell viene inghiottito dalla stampa, il suo caso tiene banco per molto tempo. Clint Eastwood ha deciso di riportare in auge uno dei fatti di cronaca più famosi di sempre raccontandolo sul grande schermo.

“Richard Jewell”: il poster

La nuova pellicola del regista vanta la presenza di grandi nomi internazionali del mondo della settima arte. Il ruolo del protagonista è rivestito da Paul Walter Hauser, al suo fianco Sam Rockwell (qui potete trovare tutte le foto più belle dell'attore), premiato agli Academy Awards come “Miglior attore non protagonista” per l’interpretazione all’interno di “Tre manifesti a Ebbing, Missouri”, Olivia Wilde e Kathy Bates che ha ricevuto una nomination agli imminenti Golden Globe 2020 come “Miglior attrice non protagonista” proprio per questo lavoro.

Il film, distribuito nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 16 gennaio 2020, è appena stato anticipato dal poster pubblicato dalla Warner Bros. Italia.