I migliori film sull'illusionismo

Da sempre, l’illusionismo affascina il cinema. Ci sono interi film dedicati a questa particolare forma d’arte, con protagonisti celebri e sceneggiature originali.

I migliori? Vediamoli insieme.

“Now You See Me - I maghi del crimine”

Film del del 2013 diretto da Louis Leterrier, “Now You See Me - I maghi del crimine” annovera nel cast - tra gli altri - Mark Ruffalo, Morgan Freeman e Woody Harrelson.

Il film racconta le vicende di quattro maghi (un prestigiatore di strada truffaldino, un mentalista, un’escapologa e un genio delle carte), spiati per mesi da un misterioso personaggio. Quando ricevono ciascuno una carta dei tarocchi, i quattro si ritrovano nella stessa stanza di Las Vegas. È la nascita de I Quattro Maghi, un gruppo di criminali che impiega la magia. E che l’FBI vorrebbe tanto incastrare.

“L’illusionista”

Film d’animazione datato 2010, “L’illusionista” (diretto da Sylvain Chomet) è ambientato nella Francia degli anni Sessanta.

Il film racconta la dura carriera di un anziano illusionista, che non riesce mai a diventare famoso per davvero. Nelle grandi città, il pubblico è sempre più esigente e difficile da stupire; solamente gli spettatori di un pub delle Highlands scozzesi gli danno soddisfazione. Tanto che, tra loro, una ragazza si innamora di quel che crede essere un vero mago. Sceglie di seguirlo ad Edimburgo e qui, lui, si impegnerà affinché la giovane possa continuare a credere nella magia.

“The Illusionist - L'illusionista”

Tratto dal racconto breve “Eisenheim the Illusionist”, scritto dal premio Pulitzer Steven Millhauser, “The Illusionist - L'illusionista” vede Edward Norton nei panni del protagonista. Nell’impero austro-ungarico di fine ‘800, il giovane prestigiatore Eduard Abramovitz incontra e si innamora di Sophie von Teschen (Jessica Biel), troppo ricca e troppo nobile per lui.

Dopo quindici anni, quando lui è ormai un mago famoso, i due si ritrovano: nonostante la ragazza sia in procinto di sposarsi con un principe, la passione riesplode. E la storia d’amore si trasforma in un’incredibile spettacolo di magia.

“Il mago Houdini”

Grande classico del genere, “Il mago Houdini” (1953) racconta la vita del famosissimo illusionista Harry Houdini.

Tuttavia, non è esattamente aderente alla realtà. Anzi, la sua vita è qui molto romanzata: Bess, l’amore della sua vita, è rappresentata come una studentessa universitaria anziché una illusionista a sua volta. E Houdini viene fatto morire in scena, durante il numero della tortura cinese, mentre nella realtà morì di peritonite.

“The Prestige”

Diretto da Christopher Nolan, e tratto dall'omonimo romanzo di Christopher Priest, “The Prestige” vede Christian Bale nei panni dell'illusionista Alfred Borden, ora in carcere con l'accusa di aver ucciso il suo collega e rivale Robert Angier (Hugh Jackman).

I due, in realtà, erano stati ottimi amici. Quando però Julia, moglie di Robert, muore durante un numero subacqueo, questo incolpa Alfred dell’accaduto. Le loro strade si dividono, e nasce un’agguerrita rivalità fatta di sabotaggi pericolosissimi.