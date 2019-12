Aspettando Last Christmas

Giovedì 19 dicembre esce nelle sale italiane LAST CHRISTMAS, storia d'amore sotto le luci natalizie con Emila Clarke sulle note del compianto George Michael. In attesa di vederlo in sala, Sky Cinema Christmas propone, domenica 15 dalle 14.55 alla seconda serata, una maratona di commedie romantiche ambientate nel periodo natalizio

A CHRISTMAS REUNION con Denise Richards, TRE CUCCIOLI E UN ANELLO, A CHRISTMAS KISS – UN NATALE AL BACIO, NATALE IN AFFITTO con Ben Affleck, James Gandolfini e Christina Applegate, in prima serata SERENDIPITY – QUANDO L’AMORE E’ MAGIA con Kate Beckinsale e John Cusack, e in seconda serata il classico BIANCO NATALE con Bing Crosby e Danny Kaye.

Sono questi i film che vedremo su Sky Cinema Romance domenica 15 dicembre su Sky Cinena Christmas. Un dolce e romantico preludio all'uscita cinematografica di Last Christmas prevista per il 18 dicembre

EMILIA CLARKE (Il trono di spade di HBO; Io prima di te), HENRY GOLDING (Un piccolo favore; Crazy & Rich), MICHELLE YEOH (Crazy & Rich; La tigre e il dragone) e l’attrice due volte premio Oscar® EMMA THOMPSON (Ragione e sentimento; Saving Mr. Banks) sono i protagonisti di questa commedia romantica diretta da PAUL FEIG (Un piccolo favore; Spy; Le amiche della sposa) e tratta da una sceneggiatura del premio Oscar® Thompson (Ragione e sentimento; Nanny McPhee - Tata Matilda) e dell’autrice/ interprete BRYONY KIMMINGS.

Last Christmas raccconta a storai di Kate (Clarke) che si aggira per le strade di Londra, accompagnata da una serie di scelte sbagliate e dal tintinnio delle campanelle sulle sue scarpe, un'altra irritante conseguenza del suo lavoro come elfo in un negozio di articoli natalizi aperto tutto l'anno. L’entrata di Tom (Golding) nella sua vita, e la sua capacità di vedere attraverso le numerose barriere di Kate, le sembra qualcosa di troppo bello per essere vero. Mentre Londra si trasforma per il periodo più bello dell'anno, nulla sembra funzionare per questi due. Ma a volte devi lasciare che la neve cada dove vuole, devi ascoltare il tuo cuore ... e devi avere fede.

Ambientato nlla capitale ingledse durante le vacanze di Natale del 2017, Last Christmas è accompagnato dalle musiche di George Michael e gli Wham!, compreso l’agrodolce classico natalizio che dà il nome al film. Sarà inoltre presente del materiale inedito del leggendario artista vincitore del Grammy, che ha venduto più di 115 milioni di album e registrato 10 singoli in vetta alle classifiche nel corso della sua iconica carriera.