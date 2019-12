Film stasera in TV: da non perdere oggi, giovedì 12 dicembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 12 dicembre, in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Film commedia da vedere stasera in TV

L’agenzia dei bugiardi, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Commedia italiana per la regia di Volfango De Biasi, con Giampaolo Morelli, Massimo Ghini, Alessandra Mastronardi e Paolo Ruffini. Il seducente Fred, l’esperto di tecnologia Diego e l’apprendista narcolettico Paolo sono componenti di una diabolica e geniale agenzia che fornisce alibi ai propri clienti e il cui motto è "Meglio una bella bugia che una brutta verità". Fred si innamora di Clio, paladina della sincerità a tutti i costi, alla quale quindi non può svelare qual è il suo vero lavoro. La situazione si complica quando Fred scopre che il padre di Clio, Alberto, è un suo cliente, che si è rivolto all'agenzia per nascondere alla moglie Irene una scappatella con la sua giovane amante Cinzia. Un film esilarante, da non perdere.

Teneramente folle, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Commedia drammatica del 2014 diretta da Maya Forbes, con Mark Ruffalo, Zoe Saldana, Imogene Wolodarsky, Ashley Aufderheide e Beth Dixon. Un padre affetto da disordini maniaco-depressivi cerca di riconquistare la moglie prendendosi cura delle loro esuberanti figlie, che gli renderanno la vita un inferno.

La truffa dei Logan, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Film americano del 2017 per la regia di Steven Soderbergh con Channing Tatum, Daniel Craig, Adam Driver, Seth McFarlane, Riley Keough e Katie Holmes. Jimmy Logan, minatore del West Virginia, convince il fratello Clyde – veterano della guerra in Iraq – e la sorella Mellie, a prendere parte a una rapina ai danni del Charlotte Motor Speedway. Per riuscire nel suo intento, Jimmy cerca l'aiuto dell'esperto Joe Bang ma non tutto fila liscio come dovrebbe. A rendere il piano ancora più rischioso è il fatto che i ladri siano costretti a mettere a segno il colpo durante il Coca-Cola 600, l'evento NASCAR più popolare dell'anno. Cercando di riuscire nell'impresa, i Logan hanno un ulteriore ostacolo da superare quando su di loro inizia a indagare una inesorabile agente dell'FBI. Da non perdere.

American Wedding, ore 20:55 su Comedy Central

Film americano del 2003 per la regia di Jesse Dylan, con Jason Biggs, Seann William Scott, Alyson Hannigan e Eddie Kaye Thomas. Jim e Michelle stanno per sposarsi e gli amici si preparano all’evento. Steve mette subito gli occhi su Cadence, attraente sorellina della sposa arrivata per fare la damigella d’onore, mentre Jim cerca di tenerlo buono per fare bella impressione ai suoceri. E poi arriva la festa di addio al celibato più scatenata di sempre…

The Party, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Commedia britannica del 2017 per la regia di Sally Potter, con Kristin Scott Thomas, Timothy Spall, Patricia Clarkson, Bruno Ganz e Emily Mortimer. Janet e il marito organizzano una festa per celebrare la di lei promozione a ministro ombra della Sanità. Le rivelazioni successive faranno però emergere sentimenti pericolosi e potenzialmente micidiali che porteranno alcuni degli ospiti a rivalutare il loro intero sistema di convinzioni.

Mamma o papà?, ore 21:15 su Premium Cinema

Diretto da Riccardo Milani con Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Luca Marino. Due coniugi divorziati ingaggiano una guerra senza esclusione di colpi per non ottenere la custodia dei figli. Remake di una commedia francese che mette in mostra la bravura del cast.

Se mi lasci non vale, ore 21:15 su Premium Cinema Comedy

Commedia italiana del 2019 per la regia di Vincenzo Salemme con Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso e Paolo Calabresi. Vincenzo e Paolo sono appena stati lasciati dalle loro compagne quando si incontrano al bar, per caso. I due fanno amicizia e condividono il dolore del rifiuto insieme, ma non si lasceranno scoraggiare facilmente: decidono di organizzare un piano di vendetta tutto da ridere. Un film energico e vibrante per una serata domenicale in pieno relax.

Shelby – Il cane che salvò il Natale, ore 21:15 su Sky Cinema Christmas

Commedia canadese del 2014 per la regia di Brian K. Roberts, con Chevy Chase, John Paul Ruttan, Tom Arnold, Jefferson Brown e Natalie Lisinska. Uno sfortunato cane finisce alla vigilia di Natale in casa di Jake Parker, il più piccolo mago vivente, portando con sé il caos a causa di una grande ricompensa che pende sulla sua testa. Jake dovrà da quel momento cercare di proteggere il nuovo amico, nascondendolo dalla sua famiglia, dall'accalappiacani e dal brutto alano di suo zio.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Heidi, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Film di Alain Gsponer, con Bruno Ganz, Anuk Steffen, Quiriun Agrippi, Isabelle Ottmann, Peter Lohmeyer, Katharina Schuttler. Heidi vive i giorni più felici della sua infanzia sulle Alpi insieme al nonno, prendendosi cura delle caprette e vivendo la sua vita bucolica con l’amico Pete. Un giorno la spensieratezza ha fine quando la zia la richiama a Francoforte per andare a vivere nella casa del signor Sesemann e far compagnia a Clara, una ragazza disabile. Qui imparerà a leggere e a scrivere, ma la nostalgia per le montagne sarà un dolore difficile da superare. L'amato personaggio dei cartoon rivive in un'emozionante avventura con Bruno Ganz.

La foresta dei sogni, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Film americano del 2015 per la regia di Gus Van Sant, con Matthew McConaughey, Ken Watanabe, Naomi Watts, Katie Aselton e Jordan Gavaris. Arthur si reca in escursione ad Aokigahara, un posto meglio conosciuto come il mare degli alberi: una fitta e misteriosa foresta alla base del monte Fuji, in Giappone, dove la gente va a riflettere sulla vita e sulla morte. Dopo aver trovato il luogo giusto per togliersi la vita, Arthur incontra Takumi, un uomo che a sua volta ha perso la propria strada. Insieme, i due, cercano un cammino verso la sopravvivenza e il ritorno a casa.

Anna Karenina, ore 21:15 su Premium Cinema Emotion

Film drammatico del 2012, vincitore di un Oscar, diretto da Joe Wright, con Keira Knightley, Jude Law, Aaron Johnson, Kelly MacDonald e Matthew MacFadyen. La pellicola riporta sullo schermo il celebre capolavoro russo di Lev Tolstoij. Anna Karenina è la moglie di un alto funzionario dello Zar. Durante un viaggio verso Mosca incontra Aleksej, di cui si innamora perdutamente. La loro storia d’amore è però segnata dalla religione e dalle convenzioni e regole della società del tempo.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Upgrade, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Film australiano del 2018 per la regia di Leigh Whannell, con Logan Marshall-Green, Betty Gabriel, Harrison Gilbertson e Christopher Kirby. Grey è un tecnofobo che vive in un futuro distopico in cui i computer controllano quasi tutto. Un giorno rimane paralizzato durante una rapina in cui perde la vita sua moglie: quando un tecnologo miliardario gli offre la possibilità di sottoporsi a una cura per guarire dalla paralisi, Gray Accetta e si ritrova alle prese con Stem, microchip che gli viene impiantato nella testa. Insieme, Grey e Stem macchinano una vendetta come mai prima.

Film thriller da vedere stasera in TV

Più denso dell’acqua, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Thriller canadese del 2019 per la regia di Caroline Labrèche, con Andrea Roth, Tygh Runyan, Katie Douglas, Eric Osborne e Kayleigh Choiniere. Paige e Nathan hanno perduto loro figlio in un tragico incidente. Nathan e la figlia Addie stanno ricostruendo le loro vite, ma Paige, la mamma, è sopraffatta dal dolore e non riesce a ricominciare. Per arrotondare, la famiglia decide di affittare una stanza della casa e trova Brandon, uno studente che somiglia molto al loro figlio perduto. Mentre Paige recupera le forze, il marito si renderà conto che qualcosa di pericoloso sta accadendo.

Film romantici da vedere stasera in TV

Ritorno a Cold Mountain, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Film romantico del 2003 con Nicole Kidman, René Zelwegger, Donald Sutherland, James Gammon, Brendan Gleeson, James Rebhorn, Jude Law e la regia di Anthony Minghella. Nel corso della Guerra Civile americana, Inman, un soldato ferito, si mette in viaggio affrontando diverse difficoltà per tornare al suo paese e riabbracciare la sua amata Ada.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Riddick, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Film d’azione americano del 2013 per la regia di David Twohy, con Vin Diesel, Karl Urban, Katee Sackhoff, Jordi Mollà e Nolan Gerard Funk. Dato per morto dai nemici, Riddick viene abbandonato su un pianeta deserto popolato da predatori alieni assai più pericolosi degli umani. L’unico modo per sopravvivere è quello di raggiungere un faro di emergenza e allertare le navicelle circostanti della sua presenza. Tuttavia, gli unici che arrivano a salvarlo sono dei mercenari che non vedono l’ora di prendere la taglia sulla sua testa. Un film a base di adrenalina pura.

R.i.p.d. – Poliziotti dall’aldilà, ore 21:15 su Premium Cinema Energy

Film d’azione del 2013 per la regia di Robert Schentke, con Ryan Reynolds, Kevin Bacon, Jeff Bridges, Mary-Louise Parker e Stephanie Szostak. Nick è un giovane poliziotto che, dopo essere stato ucciso per aver intralciato i piani di un criminale senza scrupoli, viene assunto da una squadra speciale di polizia dell’aldilà. L'obiettivo di questi poliziotti è quello di permettere ai colleghi appena morti di riposare in pace dopo aver scoperto chi li ha uccisi e aver portato a termine la loro vendetta.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Hunger Games – Il canto della rivolta, ore 21:15 su Premium Cinema +24 HD

Regia di Francis Lawrence, con Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Elizabeth Banks. Prima parte dell’ultimo capitolo della saga “Hunger games”. Sotto la guida della Presidente Coin, Katniss (simbolo della Resistenza) spiega le sue ali in una battaglia per salvare Peeta e un intero Paese incoraggiato dalla sua forza. Un film incentrato sulla dialettica tra l’essere e l’apparire. Il ruolo cruciale è quello della splendida Jennifer Lawrence.

