Film stasera in TV: da non perdere oggi, venerdì 6 dicembre

Film thriller da vedere stasera in TV

City of Lies – L’ora della verità, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

“City of lies - L’ora della verità”, film diretto da Brad Furman, con Johnny Depp, Forest Whitaker, Toby Huss, Dayton Callie, Neil Brown Jr., Louis Herthum. Il film racconta la storia vera di Russell Poole, il detective che ha seguito le indagini degli omicidi dei rapper Tupac Shakur e Notorious B.I.G.. Anni dopo viene contattato dal reporter Jack Jackson. I due, per quanto molto diversi fra loro, sono ugualmente intenzionati a far venire a galla la verità. E fanno squadra per far emergere il ruolo della polizia corrotta di Los Angeles nel depistaggio delle indagini. La scottante attualità di questo film, presentato in via speciale in Italia nel corso del Noir in Festival, è testimoniata dal fatto che negli Stati Uniti non sia mai stato distribuito. Un thriller che scava in un duplice mistero della storia del rap.

Finding Steve McQueen, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Film americano del 2018 per la regia di Mark Steven Johnson, con Travis Fimmel, Rachel Taylor, Lily Rabe, William Fichtner e Forest Whitaker. Nel 1972, una banda di ladri in Ohio tenta di rubare oltre 30 milioni di dollari dal fondo segreto del presidente Richard Nixon. Il film si ispira alla vera storia di una delle rapine più importanti degli Stati Uniti d’America.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Belle & Sebastien, 21:00 su Sky Cinema Family

Terzo magico capitolo della saga avventurosa immaginata dal regista Clovis Cronillac, con Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Thierry Neuvic, Margaux Chatelier. Sebastien ha quasi 12 anni mentre l’amata Belle, magnifico esemplare di pastore dei Pirenei, è diventata mamma. Pierre e Angelina sono pronti a sposarsi e ricominciare la loro vita altrove, ma Sebastien non vuole lasciare lo chalet di montagna dove è cresciuto. E quando il vecchio padrone di Belle si farà vivo, Sebastien farà di tutto per salvare la sua più fedele amica. Un film che insegna anche ai più giovani i solidi valori di un’amicizia senza confini. Da non perdere.

Pan – viaggio sull’isola che non c’è, ore 21:15 su Premium Cinema Energy

La vita di Jovan si svolge prevalentemente all’interno di una discoteca e lo vede impegnato nella competizione con il suo amico d'infanzia, Milan, su chi riesce a conquistare più ragazze. Vive da solo, sostenuto economicamente dai genitori. Jovan frequenta Maja, una ragazza apparentemente normale, modesta e che lui tratta in modo disinteressato. La prima impressione che ha avuto di Maja, tuttavia, cambia quando vede le clip che la ragazza ha postato su Internet. Alcune di esse indicano specifici punti a Belgrado. Jovan vi si reca, incuriosito, e scopre una Maja misteriosa. La passione tra i due diventa più forte e la gelosia e gli impulsi possessivi di Jovan scompaiono solo quando sono insieme. Regia di Pavle Vuckovic, con Nebojsa Milovanovic, Slaven Doslo, Milos Pjevac, Tamara Dragicevic e Jelisaveta Orasanin.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Shark – Il primo squalo, ore 21:15 su Premium Cinema PRIMA VISIONE SKY

Film d’azione del 2018 per la regia di Jon Turteltaub, con Jason Statham, Bingbing Li, Winston Chao, Sophia Cai e Rainn Wilson. Cinque anni prima, l'esperto subacqueo e capitano della Marina Jonas Taylor ha incontrato un pericolo sconosciuto negli anfratti inesplorati della fossa delle Marianne ed è stato costretto ad abbandonare la sua missione e metà del suo equipaggio. Il tragico incidente gli è valso un congedo con disonore, la carriera e persino il suo matrimonio, e a nulla è servita la sua testimonianza, secondo cui era rimasto vittima di una creatura preistorica alta 70 piedi e creduta estinta da oltre un milione di anni. Qualche anno dopo un sottomarino si inabissa nello stesso punto, e l’incubo si riaccende…

Solomon Kane, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Film d’azione del 2009 per la regia di Michael J. Bassett, con James Purefoy, Max Von Sydow, Pet Postlethwaite, Rachel Hurd-Wood e Patrick Hurd-Wood. Durante il 17esimo secolo, Solomon Kane è un uomo dall’aspetto cupo e tenebroso che vaga col preciso obiettivo di estirpare il male assoluto presente sulla Terra in ogni sua forma e incarnazione. Nei suoi avventurosi viaggi alla ricerca della giustizia e della pace eterna, attraverserà l’Europa giungendo anche nella giungla africana.

Film commedia da vedere stasera in TV

Il treno per il Darjeeling, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Commedia americana del 2007 per la regia di Wes Anderson, con Owen Wilson, Adrien Brody, Jason Swartzman e Anjelica Huston. Francis, Peter e Jack Whitman sono tre fratelli che si sono dati appuntamento su un treno in India, per intraprendere un bizzarro viaggio spirituale organizzato dal fratello maggiore, il quale dovrebbe riunirli dopo la litigata che li ha separati. Questo tentativo di unione fatica a prendere piede, soprattutto perché ognuno di loro ha qualcosa da nascondere. E quando vengono buttati giù dal treno che avevano preso, riveleranno una parte di loro con cui mai prima avevano fatto i conti.

Christmas & Co, ore 21:15 su Sky Cinema Christmas

Commedia francese del 2017 per la regia di Alain Chabat, con Alain Chabat, Audrey Tatou, Bruno Sanches e Golshifteh Farahani. Nulla sta andando per il verso giusto durante i preparativi per il Natale: i 92 mila elfi responsabili della preparazione dei regali per i bambini si ammalano tutti contemporaneamente. Per Babbo Natale è un duro colpo ma non ha altra scelta che quella di prendere le sue renne e recarsi urgentemente sulla Terra alla ricerca di una cura. Al suo arrivo, dovrà trovare degli alleati che lo aiutino a salvare la magia del Natale.

Betty Love, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Un film di Neil LaBute con Morgan Freeman, Chris Rock, Greg Kinnear, Renée Zellweger, Steven Culp. Betty fa la cameriera in un ristorante in una città di provincia. Ogni giorno, per cinque giorni alla settimana, ha la possibilità di sognare e di vedere il suo grande amore: il dottor David Ravell. Costui è il personaggio protagonista di Amore e Passione la soap opera di cui la ragazza non perde una puntata. Una commedia graffiante da vedere, grazie alla presenza di Morgan Freeman e Chris Rock, che riescono a tenere in piedi il film con degli straordinari tempi comici.

Se solo fosse vero, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Commedia romantica del 2006, diretta da Mark Waters, con Ivana Milicevic, Rosalind Chao, Donal Logue, Ben Shenkman e Reese Witherspoon. David, che crea giardini per mestiere, affitta un appartamento nel centro di San Francisco. Una sera, dopo l'ennesima birra, si materializza nel suo salotto una giovane donna fantasma, Elizabeth, che reclama la proprietà della casa e di ogni singolo oggetto che l'adorna. Superato lo sconcerto iniziale e convintosi della sua sanità mentale, David finisce con l’instaurare un rapporto con Elizabeth e se ne innamora. Affinché il loro amore possa concretizzarsi, David dovrà scoprire la la ragione dello stato di sospensione di Elizabeth e convincere la donna a scegliere la vita terrena, così da potersi materializzare.

Non c’è 2 senza te, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Regia di Massimo Cappelli, con Fabio Troiano, Dino Abbrescia, Belen Rodriguez, Tosca D'Aquino, Samuel Troiano. Un'insegnante di spagnolo entra nella vita di due conviventi, già alle prese con un ospite indesiderato. Belen Rodriguez e Fabio Troiano in una commedia sugli imprevisti in amore.

Un amore all’altezza, ore 21:15 su Premium Cinema Emotion

Nel pieno stile della commedia francese, una pellicola leggera e divertente del 2016, diretta da Laurent Tirard con Jean Dujardin, Virginie Efira, Myriam Tekaïa, Cédric Kahn e François-Dominique Blin. Diane, donna avvenente e avvocato presso lo studio legale che condivide con l’ex marito, accetta un appuntamento al buio con Alexandre, architetto e uomo di successo con una particolarità: è alto un metro e trentasei centimetri. I due iniziano una relazione di coppia, ma l'imbarazzo di lei di fronte al deficit di lui mette in crisi il loro rapporto.

Funny People, ore 21:15 su Premium Cinema Comedy

Regia di Judd Apatow. Un film con Adam Sandler, Seth Rogen, Leslie Mann, Eric Bana, Jonah Hill, Jason Schwartzman. George Simmons ha un pubblico che lo ama sia come stand up comedian che come star cinematografica, vive in una villa sul Pacifico e ha un aereo privato. Ciò che gli manca sono gli amici. Un giorno arriva la notizia che gli cambia la vita: soffre di una forma di leucemia e gli resta poco tempo. Desideroso di non trascorrere da solo gli ultimi giorni si sceglie come assistente Ira, un comico che va a vivere con lui e scrive i testi che George utilizza in quelle che considera le sue ultime esibizioni. Non tutto è facile, ma succederà qualcosa di inatteso... Una commedia che porta la firma dell’ottima regia di Judd Apatow.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Kramer contro Kramer, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Su Sky Cinema Drama arriva “Kramer contro Kramer”, film del 1979 di Robert Benton, con Dustin Hoffman, Meryl Streep, Jane Alexander, Justin Henry, Howard Duff, George Coe. Ted rientra a casa e trova sua moglie Johanna che se ne sta andando. Pur cercando di trattenerla, non riesce. La donna è talmente determinata da esser disposta a lasciare il piccolo Bill al papà, che si ritrova così costretto ad affrontare quella situazione imprevista e fa del suo meglio, fra mille difficoltà. Un intenso dramma familiare che narra il difficile rapporto tra un bambino e suo padre, dopo la separazione dei genitori. Il film ha vinto 5 premi Oscar, 5 Golden Globes e un David di Donatello.

Mississippi Burning – Le radici dell’odio, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Regia di Alan Parker. Un film con Gene Hackman, Brad Dourif, Willem Dafoe, Frances McDormand, Stephen Tobolowsky. Alcuni giovani attivisti per i diritti sociali dei neri vengono brutalmente uccisi. Due agenti dell'FBI indagano sulla loro misteriosa scomparsa. Il film, vincitore dell’Oscar alla fotografia, racconta l’odio razziale nel Sud America. Nel cast la bravissima Frances McDormand.

