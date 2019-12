Musica, amicizia e voglia di second chance.



Questi tre ingredienti da soli farebbero già un film meraviglioso. Se poi sono miscelati a una trama ben calibrata, a un ritmo narrativo impeccabile e alla regia da chapeau di Sérgio Machado, allora il film diventa più che meraviglioso.



Stiamo parlando de Il maestro di violino, in arrivo in prima visione sabato 7 dicembre alle ore 21.15 su Sky Cinema Due.



Una pellicola che mescola ottima musica, amicizia di quelle vere e voglia di riscatto, il tutto ambientato in Brasile.



La storia racconta del violinista Laerte che si sta preparando da anni per entrare nell'orchestra sinfonica più importante dell'America latina.

All'audizione però la tensione fa capolino e lo blocca, rovinando la sua chance di entrare a fare parte del suo sogno.

Rimasto quindi senza soldi e senza alternative valide, Laerte accetterà di insegnare musica in una scuola pubblica di Heliopolis, la più grande e violenta favela di San Paolo.



Laerte si troverà così immerso in una realtà brutale ma verrà anche coinvolto dalle storie e dal talento di alcuni allievi.

Con Lázaro Ramos, Kaique de Jesus, Elzio Vieira, Sandra Corveloni e Fernanda de Freitas, questa pellicola diretta da Sérgio Machado è intensa ed emozionante.



Non perdete l’appuntamento con la musica e le emozioni forti, sabato 7 dicembre alle ore 21.15 su Sky Cinema Due: Il maestro di violino vi aspetta!