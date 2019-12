Film stasera in TV: da non perdere oggi, giovedì 5 dicembre

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in TV

Finding Steve McQueen, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film americano del 2018 per la regia di Mark Steven Johnson, con Travis Fimmel, Rachel Taylor, Lily Rabe, William Fichtner e Forest Whitaker. Nel 1972, una banda di ladri in Ohio tenta di rubare oltre 30 milioni di dollari dal fondo segreto del presidente Richard Nixon. Il film si ispira alla vera storia di una delle rapine più importanti degli Stati Uniti d’America.

La verità nascosta, ore 21 su Sky Cinema Suspense

Film colombiano del 2011 per la regia di Andrés Baiz, con Quim Gutiérrez, Clara Lago, Martina Garcia e Marcela Mar. Adrian, il giovane direttore dell'Orchestra Filarmonica di Bogotà, arriva nella capitale colombiana insieme alla fidanzata Belen. I due sembrano molto innamorati ma con il passare dei giorni Belen ha motivo di sospettare che Adrian la tradisca e decide così di scomparire senza lasciare alcuna traccia. Affranto, Adrian trova consolazione nella musica e tra le braccia della cameriera Fabiana, in un vortice di passione che comincia a incrinarsi quando in casa cominciano a manifestarsi strani rumori che fanno emergere i primi dubbi sulla scomparsa di Belen.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Mississippi Burning – Le radici dell’odio, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Regia di Alan Parker. Un film con Gene Hackman, Brad Dourif, Willem Dafoe, Frances McDormand, Stephen Tobolowsky. Alcuni giovani attivisti per i diritti sociali dei neri vengono brutalmente uccisi. Due agenti dell'FBI indagano sulla loro misteriosa scomparsa. Il film, vincitore dell’Oscar alla fotografia, racconta l’odio razziale nel Sud America. Nel cast la bravissima Frances McDormand.

Famiglia allargata, ore 21 su Sky Cinema Romance

Quando la vita cambia ma tu non sei pronto! Commedia francese del 2018 per la regia di Emmanuel Gillibert, con Arnaud Ducret, Louis Bourgoin, Timéo Bolland. Antoine è uno scapolo donnaiolo incallino prossimo ai 40. Vive un uno splendido appartamento insieme al suo migliore amico, che però si trasferisce di lì a poco. Viene sostituito da Jeanne, bella donna single con due figli di 5 e 8 anni. Una strana, esilarante convivenza.

Giovanna d’Arco, ore 21 su Sky Cinema Drama

Film del 1999 per la regia di Luc Besson, con Milla Jovovich, Dustin Hoffman, John Malkovich, Faye Dunaway. Nel villaggio di Domrémy, la tredicenne Giovanna d’Arco ha strane visioni e sente una voce che le intima di salvare la Francia. Decide dunque di recarsi al cospetto dell’erede al trono, spiegando di parlare in nome di Dio e suscitando così un certo scalpore. Carlo VII è affascinato dalla prospettiva di successo e, senza esitare, la mette a capo di un esercito. Un film dedicato alla vita di Giovanna d’Arco che abbandona il misticismo e la spiritualità per sollevare armature, spadoni e imbarcarsi in rocambolesche scene d’azione.

Cocaine – La vera storia di White Boy Rick, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film drammatico del 2018 per la regia di Yann Demange, con Matthew McConaughey, Richie Merritt, Bel Powley, Jennifer Jasaon Leigh e Rory Cochrane. Richard Wershe Jr. inizia a lavorare come informatore dell’FBI all’età di 14 anni. Il lavoro lo obbliga però ad approfondire il suo rapporto col mondo della droga fino al punto da renderlo un importante narcotrafficante. Conducendo una doppia vita, si vedrà arrestato all’età di 17 anni e condannato a 30 anni di carcere.

Sniper: forze speciali, ore 21 su Sky Cinema Action

Film drammatico del 2016 per la regia di Fred Olen Ray, con Steven Seagal, Rob Van Dam, Tim Abell, Dale Dye e Charlene Amoia. Una squadra di agenti speciali viene mandata in un remoto villaggio afghano per salvare un membro del congresso americano dalle grinfie dei talebani. La missione va a buon fine, ma un soldato rimane indietro per salvare alcuni feriti. Il team di combattimento farà di tutto per tornare a prenderlo, anche andare contro gli ordini diretti dell’esercito americano.

Film commedia da vedere stasera in TV

Un Natale per due, ore 21:15 su Sky Cinema Christmas

Regia di Giambattista Avellino. Un film con Alessandro Gassman, Enrico Brignano, Paolo Sassanelli, Chiara Francini, Claudia Potenza. Claudio è un tagliatore di teste che, in prossimità del Natale, cerca di risolvere rapidamente una situazione di azienda in crisi a Catania procedendo con i licenziamenti. Il proprietario, trattenendolo in sede, gli fa perdere l'aereo per Torino dove dovrebbe annunciare le sue nozze con Anna, la sua fidanzata. Claudio, che nel frattempo non ha rinunciato a dedicarsi ad altre donne ivi compresa la giovane amante Stefania, si trova così costretto a raggiungere Torino con la sua auto, insieme a Danilo, un operaio della ditta. Una commedia fresca e divertente, con una coppia di attori efficace e ben amalgamata.

Bomber, ore 21 su Sky Cinema Comedy

Alle 21.00 su Sky Comedy HD va in onda “Bomber”, film diretto da Michele Lupo con Jerry Calà, Bud Spencer, Mike Miller, Valeria Cavalli. Un ex campione di pugilato si imbarca su una vecchia nave destinata alla demolizione e, durante una rissa tra portuali, scopre un giovane che promette di diventare un buon boxeur. Quando il suo protetto verrà ingiustamente squalificato dalla gara, sarà lo stesso Bomber a salire sul ring e a ristabilire la giustizia. Film leggero per trascorrere una serata divertente in compagnia del grande Bud Spencer. Esilarante l’interpretazione di Jerry Calà.

L’ora legale, ore 21:15 su Premium Cinema

Film diretto e interpretato da Salvatore Ficarra e Valentino Picone, con Leo Gullotta, Vincenzo Amato e Tony Sperandeo. Salvo e Valentino sono cognati e vivono a Pietrammare, paesino della Sicilia dove gestiscono insieme un chiosco sulla piazza principale. Il marito della sorella di Valentino, a sua volta sorella della moglie di Salvo, è Pierpaolo Natoli, un professore di liceo dagli elevati valori morali e la condotta integerrima. Film da vedere per ridere - amaramente - sul malcostume italiano.

The nice guys, ore 21:15 su Premium Cinema Energy

Film diretto da Shane Black, con Russell Crowe, Ryan Gosling, Angourie Rice, Matt Bomer e Margaret Qualley. Nella Los Angeles del 1977 da qualche tempo tira una brutta aria. A indagare ci pensano Jackson Healy e Holland March, due investigatori maldestri che si incontrano sul caso Amelia, una giovane attrice di film porno in fuga dai sicari, e Misty Mountains, amica e diva del genere precipitata con l’auto giù dalla collina. I due investigatori scoprono ben presto che niente è quello che sembra. Una commedia nera ricca di colpi di scena, gag, situazioni paradossali e battute da antologia dell'umorismo noir.

Una donna per amica, ore 21:15 su Premium Cinema Comedy

Commedia italiana del 2014, diretta da Giovanni Veronesi, con Fabio De Luigi, Laetitia Casta, Valentina Lodovini, Adriano Giannini e Valeria Solarino. Claudia e Francesco sono grandi amici, ma quando lei decide di sposarsi, lui scopre che il rapporto di amicizia è in realtà qualcosa di più. Una pellicola leggera, divertente e mai banale, per una serata all’insegna del relax con Sky.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Stardust, ore 21 su Sky Cinema Family

Regia di Matthew Vaughn, film del 2007 con Claire Danes, Ian McKellen, Bimbo Hart, Alastair MacIntosh, David Kelly. Da qualche parte nell'Inghilterra vittoriana c'è un muro di mattoni che separa il villaggio reale di Wall da Stormhold, una città fantastica governata da un re malvagio e abitata da streghe e creature magiche. Al di qua del muro vive Tristan, un giovane garzone che sogna l'avventura e il grande amore. Il ragazzo decide di attraversare il muro per donare una stella alla ritrosa Victoria. La stella, Yvaine, è una fanciulla luminosa precipitata dal cielo alla morte del sovrano. Il suo cuore immacolato è bramato da Lamia, una strega crudele che vorrebbe strapparlo e divorarlo per riconquistare la giovinezza. Sul petto di Yvaine batte il rubino che permetterebbe ai sette principi, rivali e litigiosi, di regnare su Stormhold. Braccata dai desideri dei malvagi, spetterà a Tristan proteggere lo splendore di Yvaine. La favola che tutti vorrebbero leggere e anche vedere, visti i grandiosi effetti speciali.

The last Witch Hunter: l’ultimo cacciatore di streghe, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Film americano del 2015 per la regia di Breck Eisner, con Vin Diesel, Rose Leslie, Elijah Wood, Michael Caine e Julie Engelbrecht. Eserciti di cacciatori di streghe combatterono per secoli contro un nemico disumano fino a quando Kaulder, valoroso guerriero, uccise la Regina delle streghe. Poco prima di morire questa gli lanciò una maledizione, condannandolo alla sua stessa immortalità e separandolo per sempre dall’amata moglie e figlia. Kaulder è ultimo della sua stirpe, e quando la Regina torna in vita il conflitto sarà inevitabile. Un film d’avventura ricco di effetti speciali e colpi di scena.

Hunger Games – la ragazza di fuoco, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Nuovo capitolo della saga “Hunger games”, diretto da Francis Lawrence, con Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Elizabeth Banks, Lenny Kravitz e Philip Seymour Hoffman. Per contrastare il successo di Katniss tra la popolazione, il presidente Snow decide di indire un’edizione straordinaria degli Hunger games in cui concorreranno i vincitori delle edizioni precedenti. Katniss e Peeta, di nuovo uniti e di nuovo in gara, emergono su un’isola tropicale, circondata da un campo di forza e piena di insidie. Stabilite rapidamente alleanze e ostilità, i due ragazzi cercano di sopravvivere. Ma questa volta Katniss e Peeta non sono soli. La ghiandaia imitatrice ha spalancato le ali.

Film biografici da vedere stasera in TV

Mandela: long walk to freedom, ore 21:15 su Premium Cinema Emotion

Film americano del 2013 per la regia di Justin Chadwick, con Idris Elba, Naomie Harris, Riaad Moosa e Tony Kgorge. La vita incredibile di Nelson Mandela raccontata partendo dalla sua infanzia in un piccolo villaggio rurale fino al suo insediamento come il primo presidente eletto democraticamente in Sudafrica. Dalle battaglie contro l’apartheid, questo film narra la storia di un uomo buono che riscuote un successo oltre ogni previsione immaginabile.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in TV