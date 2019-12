Film stasera in TV: da non perdere oggi, mercoledì 4 dicembre

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Film d’avventura da vedere stasera in TV

The Last Witch Hunter: l’ultimo cacciatore di streghe, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film americano del 2015 per la regia di Breck Eisner, con Vin Diesel, Rose Leslie, Elijah Wood, Michael Caine e Julie Engelbrecht. Eserciti di cacciatori di streghe combatterono per secoli contro un nemico disumano fino a quando Kaulder, valoroso guerriero, uccise la Regina delle streghe. Poco prima di morire questa gli lanciò una maledizione, condannandolo alla sua stessa immortalità e separandolo per sempre dall’amata moglie e figlia. Kaulder è ultimo della sua stirpe, e quando la Regina torna in vita il conflitto sarà inevitabile. Un film d’avventura ricco di effetti speciali e colpi di scena.

Hunger games – la ragazza di fuoco, ore 21:15 su Premium Cinema HD

Nuovo capitolo della saga “Hunger games”, diretto da Francis Lawrence, con Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Elizabeth Banks, Lenny Kravitz e Philip Seymour Hoffman. Per contrastare il successo di Katniss tra la popolazione, il presidente Snow decide di indire un’edizione straordinaria degli Hunger games in cui concorreranno i vincitori delle edizioni precedenti. Katniss e Peeta, di nuovo uniti e di nuovo in gara, emergono su un’isola tropicale, circondata da un campo di forza e piena di insidie. Stabilite rapidamente alleanze e ostilità, i due ragazzi cercano di sopravvivere. Ma questa volta Katniss e Peeta non sono soli. La ghiandaia imitatrice ha spalancato le ali.

Attila l’unno, ore 21 su Sky Cinema Action

Film d’avventura americano del 2001 per la regia di Dick Lowry, con Gerard Butler, Powers Boothe, Simmone Mackinnon, Tim Curry e Reg Rogers. La sua infanzia è stata travagliata: già da piccolo, Attila deve lottare duramente per rispondere alla chiamata di un destino che lo vuole valoroso guerriero. Nella sua sfrenata ambizione, il trono degli Unni non era che il primo passo verso la conquista del mondo. Il suo nemico è l’Impero Romano, un nemico tutt’altro che sottovalutabile.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Cocaine – La vera storia di White Boy Rick, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film drammatico del 2018 per la regia di Yann Demange, con Matthew McConaughey, Richie Merritt, Bel Powley, Jennifer Jasaon Leigh e Rory Cochrane. Richard Wershe Jr. inizia a lavorare come informatore dell’FBI all’età di 14 anni. Il lavoro lo obbliga però ad approfondire il suo rapporto col mondo della droga fino al punto da renderlo un importante narcotrafficante. Conducendo una doppia vita, si vedrà arrestato all’età di 17 anni e condannato a 30 anni di carcere.

Il velo dipinto, ore 21 su Sky Cinema Romance

Un film di John Curran, con Naomi Watts, Edward Norton, Liev Schreiber, Diana Rigg, Toby Jones, Sihan Cheng. Cina, anni ‘20: una donna inglese tradisce il marito medico che reagisce trasferendosi con lei in un villaggio funestato dal colera. In quel luogo sperduto i due impareranno ad amarsi e a perdonarsi. Fedelmente tratto dall’omonimo romanzo di William Somerset Maugham, un film delicato e con un cast d’eccezione.

Sotto sequestro, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film del 2018 diretto da Paul Weitz, con protagonisti Julianne Moore e Ken Watanabe. L’irruzione di un gruppo di terroristi interrompe l’esibizione di un soprano in un’ambasciata giapponese. Un teso dramma ispirato a una storia vera, adattamento cinematografico del romanzo del 2001 “Belcanto” scritto da Ann Patchett.

We are your friends, ore 21 su Sky Cinema Drama

Film americano del 2015 per la regia di Max Joseph, con Zac Efron, Wes Bentley, Emily Ratajkowski, Shiloh Fernandex e Jonny Weston. Cole, aspirante DJ, trascorre le sue giornate tra lavoro e amici. La sua quotidianità cambia, però, quando incontra James, carismatico DJ che lo prende sotto la sua protezione. Ben presto, Cole si innamora della ragazza di James – decisione che lo porta a rivalutare tutte le sue scelte di vita tra lealtà, futuro e amore.

Film commedia da vedere stasera in TV

S.O.S. Natale, ore 21:15 su Sky Cinema Christmas

Diretto da Christopher Smith con Nonso Anozie, Ewen Bremner, Jim Broadbent, Warwick Davis. Un padre e un figlio fanno squadra per salvare il Natale quando scoprono che Babbo Natale dorme nel loro garage. Uno spassoso film a tema natalizio per la famiglia.

Nonno scatenato, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Film commedia del 2016 per la regia di Dan Mazer, con Zac Efron, Robert De Niro, Julianne Hough e Zoey Deutch. Jason sta per sposarsi con la figlia del suo capo e diventare socio dello studio legale del suocero. Quando il puritano Jason cade nella trappola del nonno Dick, che lo costringe ad accompagnarlo per le vacanze a Daytona mettendo a rischio l’intero matrimonio. Tra feste, risse e caos, Dick vuole godersi il viaggio al meglio e nel farlo coinvolgerà un nipote bacchettone e precisino.

Motherhood – Il bello di essere mamma, ore 21 su Sky Cinema Comedy

Per la festa della mamma, su Sky Cinema Collection va in onda una commedia del 2009 , diretta da Katherine Dieckmann, con Uma Thurman, Minnie Driver, Anthony Edwards, Samantha Bee e Jenny Kirlin. Eliza Welsh è madre di due bimbi piccoli e moglie di Avery. Il suo grande sogno è quello di tornare a lavorare come scrittrice e, il giorno del sesto compleanno di sua figlia, trova un concorso online di scrittura, il cui premio farebbe proprio al caso suo. La vincitrice ha la possibilità di lavorare per una rivista sulla maternità come editorialista ma, il pezzo, è da inviare entro la mezzanotte del giorno stesso. Per Eliza non sarà facile districarsi tra i vari impegni della giornata per potervi partecipare.

Chiedimi se sono felice, ore 21:15 su Premium Cinema Comedy

Un film diretto da Aldo Baglio, Giacomo Poretti, Giovanni Storti, Massimo Venier, con Antonio Catania, Marina Massironi, Giacomo Poretti, Aldo Baglio, Giovanni Storti. Tre amici (uno doppiatore di colpi di tosse, l'altro comparsa alla Scala e il terzo statua vivente nei grandi magazzini) cercano, senza successo, di mettere in scena il Cyrano. Ma Giovanni, innamoratosi di Marina, una hostess, se la vede soffiare quasi involontariamente da Giacomo. A distanza di tre anni, Giacomo va a cercare Giovanni, che nutre ancora rancore. Giacome e Marina vivono insieme e vogliono convincere Giovanni a incontrarsi ancora una volta con Aldo, col quale aveva rotto coinvolgendolo nella vicenda. Una comicità, concreta e surreale al contempo, inserita in una storia ben congegnata.

Quel bravo ragazzo, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

“Quel bravo ragazzo” è un’esilarante commedia diretta da Enrico Lando, con Luigi Luciano, Tony Sperandeo, Enrico Lo Verso, Ninni Bruschetta, Daniela Virgilio. Leone è un trentacinquenne ingenuo e romantico cresciuto nell'orfanotrofio di un paesino del sud e dedito all'attività di chierichetto. Un giorno il padre che Leone non sapeva di avere lo convoca sul letto di morte e gli consegna in eredità tutti i suoi averi e la direzione delle sue attività. Film da vedere per l’interpretazione del protagonista Luigi Luciano - in arte Herbert Ballerina - e del cast.

L’ultima ruota del carro, ore 21:15 su Premium Cinema Emotions

Commedia italiana del 2013 per la regia di Giovanni Veronesi con Elio Germano, Alessandra Mastronardi e Ricky Memphis. Ernesto fa l’autista di camion durante gli anni sessanta e si occupa di trasporti, viaggiando in lungo e in largo. Attraverso il finestrino del suo camion assiste alla vita comune e ai piccoli, grandi eventi storici che colpiscono l’Italia in un periodo storico così intenso. Un film emozionante per ripercorrere 40 anni di storia italiana attraverso gli occhi di una persona comune.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Ritorno al futuro, ore 21 su Sky Cinema Family

Regia di Robert Zemeckis. Un film del 1985 con Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Crispin Glover, Thomas F. Wilson. Marty, simpatico ragazzotto americano, conosce Doc, il classico "scienziato pazzo", che ha sottratto un carico di plutonio a un gruppo di terroristi libici per alimentare la sua "creatura": un'auto che è al contempo una macchina del tempo. Una commedia cult innervata dalla fantascienza che ci ricorda come la tecnologia compia periodicamente dei ritorni al futuro.

Film thriller da vedere stasera in TV

7 minuti – Rapina fuori controllo, ore 21 su Sky Cinema Suspense

Regia di Jay Martin. Un film con Jason Ritter, Kris Kristofferson, Luke Mitchell, Leven Rambin, Joel Murray. Per pagare il debito a un criminale, tre inesperti ragazzi sono costretti a commettere una rapina. Il colpo, in soli 7 minuti, diventa un travolgente gioco molto pericoloso. Un cast di giovani attori affianca Kris Kristofferson in un thriller nel segno del pericolo.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Il pianeta rosso, ore 21:15 su Premium Cinema Energy

Film americano del 2000 per la regia di Antony Hoffman, con Val Kilmer, Carrie-Anne Moss e Benjamin Bratt. Anno 2050: la sopravvivenza dell’umanità è a rischio e un gruppo di scienziati mette a punto una spedizione su Marte per colonizzare il terreno. Un equipaggio composto da sei astronauti parte per una piccola ricognizione, ma i problemi sono tutt’altro che finiti…

