Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 2 dicembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 2 dicembre, in TV su Sky. Animazione, drammatici e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Il Grinch, ore 21:15 Sky Cinema Uno e ore 21:45 Sky Cinema Christmas

Per l’appuntamento con Lunedì Première va in onda “Il Grinch”, film d’animazione campione d’incassi diretto da Peter Candeland, Yarrow Cheney e Matthew O'Callaghan. L’essere verde, peloso e solitario che odia profondamente il Natale deciderà così di… rubarlo! Con la voce di Alessandro Gassmann nella versione italiana, per entrare nello spirito delle feste in famiglia.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Devil’s Knot – Fino a Prova Contraria, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film di Atom Egoyan, con Reese Witherspoon, Colin Firth, Mireille Enos, James Hamrick, Christopher Higgings. Anno 1993: tre bambini vengono uccisi a Memphis. Grazie alla testimonianza di Vicki, la polizia arresta tre adolescenti, ma le prove a loro carico sono poche tra segreti, riti satanici e musica heavy metal. Un film che lascia col fiato sospeso, ispirato a un fatto di cronaca realmente accaduto.

La ruota delle meraviglie - Wonder Wheel, ore 21:00 Sky Cinema Drama

“La ruota delle meraviglie” è un film di Woody Allen, con Jim Belushi, Juno Temple, Justin Timberlake, Kate Winslet, Max Casella, Jack Gore. Ginny ha un figlio di dieci anni con una tendenza per la piromania e ha sposato in seconde nozze Humpty, che lavora nel Luna Park di Coney Island. La donna è insoddisfatta del suo matrimonio e trova nel bagnino Mickey un uomo colto che la comprende. Un giorno arriva Carolina, figlia di Humpty fuggita dall'entourage del marito mafioso. Quando Mickey ne fa la conoscenza, Ginny avverte il pericolo. Un film con l’ottima fotografia di Vittorio Storaro e interpreti straordinari come Kate Winslet e Jim Belushi. Woody Allen si conferma un grande regista.

La paranza dei bambini, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Pellicola di Claudio Giovannesi, con Francesco Di Napoli, Artem Tkachuk, Alfredo Turitto, Ciro Pellecchia, Ciro Vecchione, Mattia Piano Del Balzo. Nicola, Tyson, Biscottino, Lollipop, O’Russ e Briatò sono i sei quindicenni protagonisti del film. I ragazzi, vedendo come unica possibilità il crimine ed essendo attratti da motorini fiammanti e abiti firmati, rincorrono soldi e soddisfazioni personali attraverso la ricerca del potere all’interno del Rione Sanità. L’incoscienza della loro età li avvicinerà sempre di più al mondo criminale. Basato sull'omonimo romanzo di Roberto Saviano, nel 2019 il film ha vinto il premio come miglior sceneggiatura al Festival Internazionale del Cinema di Berlino.

Intrigo a Damasco, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Regia di Ruba Nadda. Un film con Alexander Siddig, Joshua Jackson, Marisa Tomei, Oded Fehr, Saad Siddiqui, Fadia Nadda. La drammatica storia di un padre alla disperata ricerca della figlia, scomparsa a Damasco. Ambientato nella Siria contemporanea.

Film commedia da vedere stasera in TV

Vita da camper, ore 21:00 Sky Cinema Family

Commedia del 2006 per la regia di Barry Sonnenfield, con Robin Williams, Cheryl Hines, Joanna “JoJo” Levesque, Josh Hutcherson. A causa di un’importante riunione di lavoro, Bob Munro, padre di famiglia, convince moglie e figli a mollare quella sempre sognata vacanza alle Hawaii per un on the road in camper sulle montagne rocciose del Colorado. Giunti a destinazione si ritroveranno nel bel mezzo di un raduno di appassionati di camper davvero particolare. Un film tutto da ridere per una serata in famiglia.

Il matrimonio del mio migliore amico, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Un film di P.J. Hogan, con Julia Roberts, Dermot Mulroney, Cameron Diaz, Rupert Everett, Philip Bosco. Una ragazza scopre di essere innamorata di quello che, fino ad allora, ha sempre visto come il suo migliore amico. Lui, però, sta per sposarsi. Lei tenta il tutto per tutto, decidendo ugualmente di sedurlo prima del sì. Scatenata commedia romantica con Julia Roberts e Cameron Diaz rivali in amore.

Effetti indesiderati, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Regia di Claudio Insegno. Un film con Biagio Izzo, Massimiliano Gallo, Francesco Procopio, Gianni Ciardo, Uccio De Santis. Tre fratelli, proprietari di un caseificio, si imbattono in una refurtiva che potrebbe risolvere i loro guai economici. Una commedia per una serata in relax.

Noi e la Giulia, ore 21:15 Premium Cinema

Commedia italiana del 2015 per la regia di Edoardo Leo, con Edoardo Leo, Carlo Buccirosso, Luca Argentero, Claudio Amendola, Stefano Fresi. Diego, Fausto e Claudio sono tre quarantenni insoddisfatti in fuga dalle loro vite che, per caso, aprono un agriturismo. A loro si uniscono Sergio, Elisa e Vito, un camorrista che vuole il pizzo e guida una Giulia 1300. Tratto dal romanzo “Giulia 1300 e altri miracoli” di Fabio Bartolomei, un film esilarante e una commedia dal ritmo incalzante, decisamente da non perdere.

Film thriller da vedere stasera in tv

La fuga dell’assassino, ore 21:00 Sky Cinema Action

Regia di Obin Olson e Amariah Olson. Un film con Jonathan Rhys Meyers, Cam Gigandet, Michael Biehn, Brit Shaw, Sean Freeland. La storia di Gabriel Howarth, un uomo i cui sogni iniziano a mischiarsi con la realtà. Quando comincia a far sogni su omicidi politici inizia il vero problema. Un thriller con una buona dose di mistero e tensione.

Sei ancora qui, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Thriller americano del 2018 per la regia di Scott Speer, con Bella Thorne, Dermot Mulroney, Richard Harmon, Amy Price-Francis, Hugh Dillon. Un evento catastrofico ha fatto cadere la barriera che separa il mono dei vivi da quello dei fantasmi. Dopo anni di tranquilla convivenza, un fantasma invia un messaggio minaccioso a una ragazza, costringendola a una missione che cambierà il corso della sua vita. Un thriller soprannaturale da non perdere.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Captive State, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film di fantascienza del 2019 diretto da Rupert Wyatt, con John Goodman, Ashton Sanders, Jonathan Majors, Vera Farmiga, Kevin Dunn, James Ransone. Nel 2025 la città di Chicago è governata dagli extraterrestri. Un gruppo di dissidenti organizza una insurrezione per ribellarsi allo stato di polizia instaurato, alle minacce e per rivendicare le proprie libertà civili. Un fanta-thriller dove il futuro è alieno.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Kong: Skull Island, ore 21:15 Premium Cinema +24

Film d’azione diretto da Jordan Vogt-Roberts, con Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, John Goodman, Brie Larson, Tian Jing, John Ortiz. All'indomani del ritiro delle truppe americane dal Vietnam, due scienziati sui generis convincono Washington a finanziare una missione segreta alla scoperta di un'isola nel sud del Pacifico. Quando gli elicotteri superano la nube tempestosa che nasconde l'isola al mondo esterno, fanno ben presto conoscenza con un gigantesco gorilla, venerato come un dio e chiamato Kong. Spettacolare reboot del franchise di King Kong, con un cast stellare.

La fine del mondo, ore 21:15 Premiun Cinema Comedy

Regia di Edgar Wright. Un film con Simon Pegg, Nick Frost, Paddy Considine, Martin Freeman, Eddie Marsan, Rosamund Pike. Gary rimette insieme il vecchio gruppo di amici per completare l'impresa mai completata da giovani, ma nel farlo scoprono una realtà oltre ogni immaginazione. Ultimo capitolo della trilogia del cornetto (“L’alba dei morti dementi” e “Hot Fuzz” i primi due).

Film fantastici da vedere stasera in tv

Batman, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Film diretto da Tim Burton, con Michael Keaton, Jack Nicholson, Kim Basinger, Robert Wuhl, Pat Hingle, Billy Dee Williams. Batman (Michael Keaton) deve difendere Gotham City dal suo più grande nemico: Joker (Jack Nicholson). Il personaggio della DC Comics nella rilettura di Tim Burton.

