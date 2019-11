Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 30 novembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 30 novembre, in TV su Sky. Animazione, drammatici e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

La verità, vi spiego, sull'amore, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Commedia del 2017 di Max Croci con Ambra Angiolini e Carolina Crescentini ambientato a Torino e tratto dal romanzo omonimo della scrittrice torinese Enrica Tesio. La pellicola racconta la storia di Doria che, dopo sette anni di vita insieme e due figli, viene lasciata dal marito Davide. La donna sprofonda nella disperazione. Quello che le è capitato è una catastrofe di cui non riesce a farsi una ragione e che considera del tutto inspiegabile. Ci vorranno una lunga serie di incontri e vicissitudini perché Dora prenda finalmente coscienza di sé e della propria responsabilità per quanto è accaduto.

Step Up 2 - La strada per il successo, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Commedia del 2008 diretta da Jon Chu, con Briana Evigan, Will Kemp, Cassie Ventura, Adam G. Sevani, Danielle Polanco e Christopher Scott. Secondo capitolo della saga dove la passione e il ritmo Hip-Hop fanno da protagonisti. La grintosa Andy si allena con lo studente di danza Chase per vincere una sfida di ballo sulle strade di Baltimora.

Cambio vita, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Film commedia del 2011 diretto da David Dobkin, con Ryan Reynolds, Jason Bateman, Leslie Mann, Olivia Wilde, Alan Arkin e Andrea Moore. Mitch e Dave sono amici da sempre anche se sono molto diversi tra loro. Uno è un perfetto avvocato, marito e padre, l’altro un sedicente attore di film semipornografici. Un giorno, entrambi confessano il desiderio di voler vivere la vita dell’altro, che sembra molto più allettante e ricca di soddisfazioni. Mentre orinano in una fontana, i due amici di ritrovano magicamente l’uno nel corpo e nella vita dell’altro.

Un marito a metà, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Commedia francese del 2017 diretta da Alexandra Leclère, con Didier Bourdon, Valérie Bonneton, Isabelle Carré, Hélène Vincent e Jackie Berroyer. Sandrine è sposata da 15 anni ed è madre di due figli quando scopre che il marito la tradisce. Superato lo shock iniziale, decide di incontrale Virginie, la rivela, e farle una proposta imbarazzante: condividere Jean. Virginie è d’accordo e le due donne introducono l’uomo al nuovo stile di vita: quello che al marito fedifrago pare inizialmente un sogno, si rivelerà presto un incubo.

Din don - una parrocchia in due, ore 21:14 Premium Cinema Comedy

Commedia italiana del 2018, diretta da Claudio Norza, con Enzo Salvi e Maurizio Battista. Donato è un manager cialtrone che, per sfuggire ad un boss, si presenta a Don Dino, il parroco di una chiesa di paese, fingendosi prete. Una divertente pellicola che promette tante ghiotte risate e una serata in famiglia o con gli amici all’insegna del relax.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Jane Got a Gun, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film drammatico del 2015 diretto da Gavin O’Connor, con Natalie Portman, Ewan McGregor, Joel Edgerton, Rodrigo Santoro e Noah Emmerich. A una donna viene ucciso il marito fuorilegge dalla sua pericolosa gang. Sa che dovrà difendere se stessa, i suoi figli e la sua fattoria da un nuovo attacco e si prepara con l’aiuto di un ex amante.

Angel Eyes - Occhi d'angelo, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film drammatico del 2001 con Jennifer Lopez, Shirley Knight, Sonia Braga, Victor Argo, Jeremy Sisto e la regia di Luis Mandoki. Sharon Pogue è una detective della polizia di Chicago. Mentre insegue un sospettato viene aggredita da uno sconosciuto e salvata da un misterioso uomo, Catch. I due si innamorano, ma mentre il loro rapporto si consolida, devono fare i conti con i segreti nascosti nella loro vita passata.

La tempesta perfetta, ore 21:14 Premium Cinema Emotion

Diretto da Wolfgang Petersen, “La tempesta perfetta” è un film del 2000 con George Clooney, Mark Wahlberg, Diane Lane, John C. Reilly, William Fichtner, John Hawkes. Nell'ottobre del 1991 sei uomini morirono a bordo del peschereccio Andrea Gail, travolti da quella che fu definita la peggior tempesta di tutti i tempi.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Zona pericolo, ore 21.15 Sky Cinema 007

Film d’avventura del 1987 diretto da John Glen, Joe Don Baker, Timothy Dalton, Maryam D'Abo, Jeroen Krabbe e John Rhys-Davies. James Bond deve favorire la fuga di un generale del KGB che si rivela essere un astuto doppiogiochista. Film d’esordio di Timothy Dalton dell’agente 007 più famoso del mondo.

Invisible Sue, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film tedesco del 2019 diretto da Markus Dietrich, con Ruby M. Lichtenberg, Anna Shirin Habedank e Lui Eckhardt. La dodicenne Sue è solitaria e introversa, ma i fumetti e i supereroi. Nei suoi sogni più sfrenati immagina di possedere poteri straordinari che divengono realtà dopo un incidente nel laboratorio della madre. Sue ottiene la capacità di diventare invisibile, e quando sua madre viene rapita dovrà mettere alla prova il proprio dono.

Film thriller da vedere stasera in TV

Joker - Wild Card, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film thriller del 2015 diretto da Simon West, con Jason Statham, Michael Angarano, Dominik García-Lorido, Hope Davis e Milo Ventimiglia. Remake dell'omonimo film con Burt Reynolds del 1987. Nick Wild, ex marine, si dedica alla protezione di ricchi desiderosi di provare i brividi che può offrire Las Vegas, città che lui spera di lasciare al più presto, ma dove dovrà presto difendersi da una terribile accusa. Nei giorni prima di Natale, infatti, una ragazza viene brutalmente picchiata, gettata sul marciapiede e lasciata agonizzante in una pozza di sangue. Si tratta, della povera Holly, che riesce ad arrivare miracolosamente al pronto soccorso, mormorando una sola parola: “Nick”.

Seduzione fatale, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film thriller del 2016 diretto da Bram Coppens, con Wes Bentley, Jaimie Alexander, Cam Gigandet, Alexandra Breckenridge e Astrid Bryan. Tara è una donna che sta per sposarsi. Mentre festeggia l’addio al nubilato con le amiche del cuore, incontra Patrick, un barista che la attrae e trascorre una notte con lui. Per lei quella notte non ha alcun valore e si pente del suo tradimento. Tuttavia, non sarà facile liberarsi del ragazzo.

Non sono un assassino, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Thriller italiano del 2019 diretto da Andrea Zaccariello, con Riccardo Scamarcio, Alessio Boni, Edoardo Pesce, Claudia Gerini, Barbara Ronchi e Vincenzo De Michele. Il vice questore Francesco Prencipe esce di casa e raggiunge il suo migliore amico Giovanni, che non vede da quasi due anni. Solo un brevissimo colloquio. Quella stessa mattina Giovanni viene trovato morto, freddato da un colpo di pistola. E come discolparsi?

Film d’azione da vedere stasera in TV

Gran Torino, ore 21:15 Premium Cinema

Film d’azione del 2008 diretto e interpretato da Clint Eastwood, con Bee Vang, Ahney Her, Christopher Carley, Lee Mong Vang, Sarah Neubauer, Doua Moua, Dreama Walker, Brian Haley e Geraldine Hughes. Walt Kowalski è un veterano della guerra in Korea a cui un teenager tenta di rubare la sua Gran Torino del 1972. Inizia un rapporto nel quale l’uomo cerca di educare e correggere il ragazzo.

Jurassic world, ore 21:14 Premium Cinema +24 HD

Film d’azione del 2015 diretto da Colin Trevorrow, con Vincent D'Onofrio, Judy Greer, Bryce Dallas, Howard Brian Tee e Irrfan Khan. Usando il DNA di vari animali, i genetisti hanno creato un nuovo dinosauro spaventoso. La pellicola è il quarto capitolo della saga di Jurassic Park e un film ideale per i fan della storia sui dinosauri e di chi ama l’azione e i colpi di scena.

Film horror da vedere stasera in TV

Van Helsing, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Film horror del 2004 diretto da Stephen Sommers, con Hugh Jackman, Kate Beckinsale, Richard Roxburgh, David Wenham e Shuler Hensley. Van Helsing è un leggendario cacciatore di mostri che viene mandato in Transilvania con il compito di uccidere il potente Dracula.

