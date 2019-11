Jane Got a Gun con Natalie Portman arriva su Sky Cinema

Natalie Portman è la combattiva protagonista di un western con Ewan McGregor e Joel Edgerton. Jane Got a Gun ti aspetta su Sky Cinema Due sabato 30 novembre alle ore 21.15.

Jane vede tornare a casa il marito fuorilegge con otto pallottole in corpo. Temendo per l’incolumità della sua famiglia, ricontatta l’ex amante che non vede da anni per farsi aiutare contro la gang del marito che li minaccia. Diretto da Gavin O’Connor (Warrior).

Il film è tratto da una sceneggiatura di Brian Duffield (finita nella Black List del 2011) e racconta le vicende di una donna che vede il marito fuorilegge tornare a casa con otto pallottole in corpo. Pronta a tutto pur di salvare la sua fattoria e i suoi figli, la protagonista è disposta a ricontattare un ex amante che non vede da anni, in modo da prepararsi adeguatamente all'arrivo della gang del marito che ha intenzione di ucciderlo.